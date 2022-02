Serialowy "Władca Pierścieni": 23 plakaty i 23 bohaterów

Twórcy "The Lord of the Rings: The Rings of Power" wyjaśniają tytuł

O czym opowie serial "The Lord of the Rings: The Rings of Power"?

Był klip wideo z zapowiedzią tytułu, a dziś dostaliśmy serię teaserowych plakatów serialowej superprodukcji Amazonu " The Lord of the Rings: The Rings of Power ". Jest ich aż 23 i znajdziecie je poniżej. Jak Wam się podobają?Do tej pory fani zastanawiali się, dlaczego serial nosi tytuł " The Lord of the Rings ", skoro nie jest to ekranizacja trylogii "Władca Pierścieni", lecz opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce kilka tysięcy lat wcześniej. Teraz poznaliśmy na nie odpowiedź.Jak mówią twórcy:Szczegóły serialu nie są na razie znane. Wiemy jedynie, że jego akcja rozgrywać się będzie w Drugiej Erze Słońca. W tym czasie Sauron (ukrywający swoją prawdziwą tożsamość) jako Annatar uwiódł mądrością i hojnością władcę elfów z Eregionu, Celebrimbora. Wspólnie skonstruowali wiele cudów, w tym właśnie Pierścienie Władzy. Później Sauron wykuł w mrocznej kryjówce Jedyny Pierścień. Gdy elfy się o tym dowiedziały, wybuchła wojna. Zakończyłaby się całkowitą klęską wrogów Saurona, gdyby nie nagłe pojawienie się wojsk Numenoru, zamorskiego królestwa ludzi, najpotężniejszego w dziejach tej rasy.W serialu zobaczymy bohaterów doskonale znanych fanom prozy Tolkiena , jak również nowych, stworzonych specjalnie na potrzeby tego projektu. Za kształt fabuły odpowiadają showrunnerzy J.D. Payne The Lord of the Rings: The Rings of Power " zadebiutuje na platformie Prime 2 września.