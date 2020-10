Serialowy spin-off "Grease" zmienia dom i tytuł

Dokładnie rok temu pojawiała się informacja, że HBO Max szykuje serial " Grease: Rydell High ". Teraz dowiedzieliśmy się, że plany te nie są już aktualne. Serialowy spin-off "Grease" wciąż ma szansę powstać, jednak nie zostanie zrealizowany dla HBO Max a dla nowej platformy Paramount Plus. Przy okazji zmienił się też jego tytuł. Obecnie brzmi on " Grease: Rise of the Pink Ladies ".Projekt pomyślany jest jako godzinny komediodramat muzyczny. Poznamy w nim historię przyjaźni Sandy, Rizzo, Jan, Marty i Frenchy. Grease: Rise of the Pink Ladies " będzie prezentowało przede wszystkim nowe utwory. Możliwość ponownego usłyszenia takich hitów jak "Greased Lightning" czy "Summer Nights" wciąż pozostaje pod znakiem zapytania. Kiedy serial powstawał dla HBO Max, producentom nie udało się dogadać z właścicielami praw do oryginalnych piosenek. Nie wiadomo, czy Paramount Plus będzie mieć w tym zakresie więcej szczęścia.