Film o powstawaniu "Rocky'ego" ma swojego Stallone'a

Opowieść o powstawaniu słynnego filmu "Rocky" znalazła swojego Sylvestra Stallone’a. Projekt o tytule "I Play Rocky", o którego powstawaniu informowaliśmy w zeszłym roku, w końcu nabiera kształtów. Za kamerą stanie Peter Farrelly ("Green Book").
Co wiemy o filmie "I Play Rocky"?
Akcja filmu ma skupić się na walce Stallone’a
, wówczas szerzej nieznanego aktora, o realizację swojego scenariusza oraz zagranie postaci Rocky’ego
. W pojedynku o marzenia odrzuca duże pieniądze i, jak doskonale wiemy, osiąga sukces niemniejszy niż tytułowy pięściarz.
Getty Images © Kevin Winter
W Stallone’a
wcieli się Anthony Ippolito
("Purpurowe serca
"). Aktor ma doświadczenie we wcielaniu się w słynnych aktorów włoskiego pochodzenia – zagrał Ala Pacino
w serialu "The Offer
", który pokazywał historię powstania "Ojca chrzestnego
". O tę rolę walczył niczym prawdziwy Rocky
– kiedy usłyszał o projekcie, sam przygotował i wysłał producentom nagranie prezentujące swoje umiejętności
.
Autorem scenariusza jest Peter Gamble
("Trenches
", "Biurowa rebelia
"). Na razie Sylvester Stallone nie jest zaangażowany w projekt
. Produkcja powstaje dla Amazon MGM i ma zostać pokazana w kinach.
Sukces serii "Rocky"
Historia słynnego filmu zaprowadziła twórców do wielkiego sukcesu. "Rocky
" zdobył 10 nominacji do Oscara, w tym trzy statuetki – dla Najlepszego filmu, Reżysera i Montażu. Został też najlepiej zarabiającym filmem 1976 roku. Później wyprodukowano równie dochodowe kontynuacje, a także serię spin-offów "Creed
". Cała franczyza zarobiła łącznie prawie dwa miliardy dolarów
.
"Rocky" w programie "Na skróty"