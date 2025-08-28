Newsy Filmy Film o powstawaniu "Rocky'ego" ma swojego Stallone'a
Film o powstawaniu "Rocky'ego" ma swojego Stallone'a

The Hollywood Reporter
Film o powstawaniu &quot;Rocky'ego&quot; ma swojego Stallone'a
Opowieść o powstawaniu słynnego filmu "Rocky" znalazła swojego Sylvestra Stallone’a. Projekt o tytule "I Play Rocky", o którego powstawaniu informowaliśmy w zeszłym roku, w końcu nabiera kształtów. Za kamerą stanie Peter Farrelly ("Green Book").

Co wiemy o filmie "I Play Rocky"?



Akcja filmu ma skupić się na walce Stallone’a, wówczas szerzej nieznanego aktora, o realizację swojego scenariusza oraz zagranie postaci Rocky’ego. W pojedynku o marzenia odrzuca duże pieniądze i, jak doskonale wiemy, osiąga sukces niemniejszy niż tytułowy pięściarz. 

GettyImages-1392645003.jpg Getty Images © Kevin Winter

W Stallone’a wcieli się Anthony Ippolito ("Purpurowe serca"). Aktor ma doświadczenie we wcielaniu się w słynnych aktorów włoskiego pochodzenia – zagrał Ala Pacino w serialu "The Offer", który pokazywał historię powstania "Ojca chrzestnego". O tę rolę walczył niczym prawdziwy Rockykiedy usłyszał o projekcie, sam przygotował i wysłał producentom nagranie prezentujące swoje umiejętności.

Autorem scenariusza jest Peter Gamble ("Trenches", "Biurowa rebelia"). Na razie Sylvester Stallone nie jest zaangażowany w projekt. Produkcja powstaje dla Amazon MGM i ma zostać pokazana w kinach.

Sukces serii "Rocky"



Historia słynnego filmu zaprowadziła twórców do wielkiego sukcesu. "Rocky" zdobył 10 nominacji do Oscara, w tym trzy statuetki – dla Najlepszego filmu, Reżysera i Montażu. Został też najlepiej zarabiającym filmem 1976 roku. Później wyprodukowano równie dochodowe kontynuacje, a także serię spin-offów "Creed". Cała franczyza zarobiła łącznie prawie dwa miliardy dolarów.

"Rocky" w programie "Na skróty"


