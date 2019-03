Short Waves Festival: święto krótkiego metrażu

19 marca już po raz 11. w Poznaniu ruszaświęto krótkiego metrażu. Klasyczne pokazy w kinach, na których emocji dostarczą konkursy i pokazy tematyczne, uzupełnione zostaną dodatkowymi wydarzeniami przygotowanymi specjalnie na tegoroczną edycję, otwierającą drugą dekadę obecności Festiwalu na filmowej mapie Polski i Europy.Punktem obowiązkowym Short Waves Festival są cztery konkursy prezentujące wyjątkowe, precyzyjnie wyselekcjonowane filmy krótkometrażowe z Polski i świata. Filmy, które różni wszystko, a łączy tylko jeden wymóg - konieczność zmieszczenia wyczerpującej historii w maksymalnie 30 minutach.Tegorocznyto dwadzieścia jeden różnorodnych tematycznie i gatunkowo filmów krótkometrażowych zrealizowanych na sześciu kontynentach, a Konkurs Polski to unikalny przegląd tego, co w rodzimym krótkim metrażu najlepsze: czterech fabuł, dwóch krótkich dokumentów, dwóch animacji, jednego eksperymentu i jednego musicalu. Programy konkursowe dopełniają dwa wymykające się standardom konkursy tematyczne: Dances with Camera - zestaw osiemnastu shortów celebrujących ruch i taniec oraz Urban View - osiem filmów autorstwa 11 twórców nurkujących prosto w miejską dżunglę.Motyw przewodni tegorocznego Festiwalu -odnosi się szczególnie do programu fokusowego skupiającego się na kinie krótkometrażowym Azji Południowo-Wschodniej. Na zaproszenie Festiwalu, trzy programy filmowe przygotował kurator Berlinale - John Badalu, a program fokusowy to łącznie 16 filmów twórców pochodzących z Kambodży, Filipin, Tajlandii, Malezji, Mjanmy, Indonezji i Wietnamu.Nie zabraknie miejsca na eksperymenty. Wyjątkowe doświadczenie -, tym razem w odsłonie pod tytułem Deep Black Water, to realizacja site-specific w przestrzeni Republiki Sztuki Tłusta Langusta; pokaz filmowy wzbogacony o elementy scenograficzne i performatywne; projekt transmedialny, wykraczającym poza granice tradycyjnego odbioru filmu. Miejscem eksperymentów będzie też Pawilon, w którym spotkamy się, by doświadczyć audiowizualnego live actu Rainera Kohlbergera brainbows i obejrzeć zestaw filmów eksperymentalnychzaprogramowany przez Wojciecha Ulmana.Piąte urodziny świętuje projekt Random Home Cinema - unikalny w skali świata zestaw filmowych domówek. Kameralne pokazy w mieszkaniach poznaniaków od lat cieszą się niesłabnącą popularnością - ich program oraz adres pozostaje tajemnicą do dnia wydarzenia.Short Waves Festival to też szeroki wybór pokazów pozakonkursowych. Można w nim znaleźć filmy nominowane do Oscara czy Europejskiej Nagrody Filmowej, sekcje tematycznea także pokaz filmowy dla dzieci w ramach SWF for Kids oraz seniorów w ramach wydarzenia Stary człowiek i może. W tym roku po raz pierwszy pojawia się zestaw filmów z festiwalu Oska Bright - pierwszego festiwalu filmowego dedykowanego twórcom z autyzmem, zaburzeniami uczenia się i innymi specjalnymi potrzebami. Ponownie zobaczymy zestaw filmów dla osób niesłyszących i niedosłyszących Deaf Shorts, któremu będzie towarzyszyć tłumaczenie na język migowy.Festiwal to również wydarzenia branżowe (panele: Film Art Outside the Box, czyli dyskusja o nowych praktykach kuratorskich oraz rozmowa o krytyce filmowej w branży krótkometrażowej Short and to the point: Film Criticism ) i edukacyjne, jak cykl warsztatów z grupą POZA stworzoną przez uczniów Zespołu Szkół Łączności z Poznania. W ramach festiwalu młodzi adepci fotografii zrealizują wydarzenie finałowe w Inkubatorze Kultury Pireus. Odbędzie się też Brunch Filmowy, podczas którego będzie można poznać kuratorów europejskich festiwali. Program branżowy festiwalu jest realizowany przy wsparciu British Council. Tegoroczną nowością będzie cykl On Waves - filmowe i branżowe dyskusje z gośćmi Festiwalu odbywające się w przestrzeniach Centrum Kultury Zamek, a także transmitowane na żywo w internecie.Short Waves Festival to też okazja do integracji międzynarodowych twórców z poznańską publicznością w nieformalnych okolicznościach Klubu Festiwalowego. W tym roku swoje gościnne progi otwiera przed nami klub House, w którym co wieczór będą odbywać się DJ sety oraz pokazy wideoklipów.Więcej informacji na: http://shortwaves.pl/