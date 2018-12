Shyamalan przegrał z biurokracją. "Opowieści z krypty" nie będzie

W 2016 roku informowaliśmy, że M. Night Shyamalan szykuje dla stacji TNT nową odsłonę kultowej serialowej antologii. Minęły dwa lata, a serialu jak nie było, tak nie ma. Shyamalan został o to ostatnio zapytany i niestety nie miał dobrych wieści.Reżyser jest przekonany, że projekt nigdy nie powstanie. Jak ujawnił, problemem okazała się bardzo skomplikowana sytuacja prawna serialu. Prawa dosą bowiem mocno rozproszone. Część posiadają twórcy oryginalnego komiksu, część osoby związane z serialem. Shyamalan twierdził, że prosił i błagał, by przekazano mu prawa, by mógł nakręcić nową wersje. Niestety nie udało się.Każdy odcinek nadawanego w latach 1989-1996 na HBO serialubył makabryczną, przesiąkniętą seksem, przemocą i czarnym humorem historią poprzedzoną występem rozkładającego się trupa.