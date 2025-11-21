Warner Bros. Discovery. Trzech chętnych, by kupić koncern

Kto chce kupić Warner Bros. Discovery

Nowa zmiana w Warner Bros. Discovery następuje zaledwieTa inwestycja nie okazała się aż tak intratna, jak się tego spodziewali nowi właściciele.W połowie tego roku ogłoszono więcmedialne. Jednak wkrótce potem Skydance zasugerowało, że jest zainteresowane przejęciem WBD. I tak nikt już o podziale firmy nie mówił. Istniał jeden temat - sprzedaży.Teraz wiemy, że Warner Bros. Discovery zostanie najprawdopodobniej przejęte jeszcze w grudniu. Choć formalnie dojdzie do tego zapewne za rok. Umowa musi bowiem zostać zaakceptowana przez organy regulatorskie.Teraz wiemy, kto chce kupić Warner Bros. Discovery. Są to:- nowy koncern medialny powstały po przejęciu Paramountu przez Skydance. Stoi za nim jedna z najbogatszych rodzin świata - Ellisonów. Formalnie to David Ellison jest właścicielem Skydance i Paramountu, ale wspiera go jego ojciec, założyciel Oracle Larry Ellison. Jeśli to oni kupią WBD, to umowa z całą pewnością zostanie zaakceptowana przez władze USA, bo Ellisonowie są prywatnie przyjaciółmi prezydenta USA Donalda Trumpa.- czwarta największa telekomunikacyjna firma świata. Jest właścicielem NBCUniversal, do którego należą m.in. Universal Pictures i Illumination. Nie jest pewne, czy przejęcie WBD zostanie zaakceptowane przez Donalda Trumpa i jego popleczników. Warner Bros. Discovery jest m.in. właścicielem CNN, którą to stację Trump nazywa "fake newsową" i chce, by ton publikacji się w niej zmienił. Problem w tym, że do Comcast należą stacje MS Now i NBC News, które Trump również nienawidzi.- jedna z największych platform streamingowych świata. Ta umowa może być trudna do zaakceptowana w Hollywood. Szef Netfliksa Ted Sarandos wielokrotnie publicznie twierdził, że dystrybucja kinowa jest przestarzałym modelem dystrybucyjnym, który Netfliksa w ogóle nie interesuje. Jak jednak twierdzi Bloomberg w swojej ofercie kupna Netflix złożył deklarację, że produkcje Warner Bros. będą miały dystrybucję kinową na niezmienionych zasadach.Teraz w Warner Bros. Discovery zostaną przejrzane wszystkie oferty. Następnie rozpocznie się druga faza negocjacji, która zakończy się przedstawieniem ostatecznych propozycji kupna. Jedna z nich może zostać zaakceptowana jeszcze w grudniu