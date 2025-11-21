Warner Bros. Discovery. Trzech chętnych, by kupić koncern

To już pewne: Warner Bros. Discovery w obecnej formie wkrótce przejdzie do historii. Koncern oficjalnie wszedł na ścieżkę zmiany właściciela. Pierwszy etap składania ofert kupna upłynął w czwartek. Zgłosiło się trzech graczy.
Kto chce kupić Warner Bros. Discovery
Nowa zmiana w Warner Bros. Discovery następuje zaledwie trzy lata po tym, jak Discovery odkupiło za 43 miliardy dolarów WarnerMedia od AT&T.
Ta inwestycja nie okazała się aż tak intratna, jak się tego spodziewali nowi właściciele.
W połowie tego roku ogłoszono więc plan podziału WBD na dwa koncerny
medialne. Jednak wkrótce potem Skydance zasugerowało, że jest zainteresowane przejęciem WBD. I tak nikt już o podziale firmy nie mówił. Istniał jeden temat - sprzedaży.
Teraz wiemy, że Warner Bros. Discovery zostanie najprawdopodobniej przejęte jeszcze w grudniu. Choć formalnie dojdzie do tego zapewne za rok. Umowa musi bowiem zostać zaakceptowana przez organy regulatorskie.
Getty Images © SOPA Images
Teraz wiemy, kto chce kupić Warner Bros. Discovery. Są to: Paramount Skydance
- nowy koncern medialny powstały po przejęciu Paramountu przez Skydance. Stoi za nim jedna z najbogatszych rodzin świata - Ellisonów. Formalnie to David Ellison jest właścicielem Skydance i Paramountu, ale wspiera go jego ojciec, założyciel Oracle Larry Ellison. Jeśli to oni kupią WBD, to umowa z całą pewnością zostanie zaakceptowana przez władze USA, bo Ellisonowie są prywatnie przyjaciółmi prezydenta USA Donalda Trumpa. Comcast
- czwarta największa telekomunikacyjna firma świata. Jest właścicielem NBCUniversal, do którego należą m.in. Universal Pictures i Illumination. Nie jest pewne, czy przejęcie WBD zostanie zaakceptowane przez Donalda Trumpa i jego popleczników. Warner Bros. Discovery jest m.in. właścicielem CNN, którą to stację Trump nazywa "fake newsową" i chce, by ton publikacji się w niej zmienił. Problem w tym, że do Comcast należą stacje MS Now i NBC News, które Trump również nienawidzi. Netflix
- jedna z największych platform streamingowych świata. Ta umowa może być trudna do zaakceptowana w Hollywood. Szef Netfliksa Ted Sarandos wielokrotnie publicznie twierdził, że dystrybucja kinowa jest przestarzałym modelem dystrybucyjnym, który Netfliksa w ogóle nie interesuje. Jak jednak twierdzi Bloomberg w swojej ofercie kupna Netflix złożył deklarację, że produkcje Warner Bros. będą miały dystrybucję kinową na niezmienionych zasadach.
Teraz w Warner Bros. Discovery zostaną przejrzane wszystkie oferty. Następnie rozpocznie się druga faza negocjacji, która zakończy się przedstawieniem ostatecznych propozycji kupna. Jedna z nich może zostać zaakceptowana jeszcze w grudniu