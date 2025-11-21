"Ministranci": Byliśmy na premierze zwycięzcy festiwalu w Gdyni!

Tryumfujący na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni "Ministranci" już dziś wchodzą do kin w całej Polsce. Tymczasem ekipa Filmwebu kilka dni temu miała przyjemność uczestniczyć w oficjalnej premierze filmu. Zobaczcie, co o pracy nad "Ministrantami" opowiedziała nam obsada i twórcy projektu.
Wideo z premiery filmu "Ministranci"
Kamila Urzędowska opowiada o swojej roli w filmie
W "Ministrantach
" grupa przyjaciół z blokowiska — ministranci w lokalnej parafii — zakłada podsłuch w konfesjonale. Początkowo działają niczym młodociany Robin Hood: chcą pomagać słabszym i rozprawiać się z lokalnym "złem". Jednak, jak wiadomo, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, dlatego chłopcy szybko wchodzą w kolizję z kościelnymi układami oraz własnymi dylematami moralnymi. Dobroduszna misja przeradza się w niebezpieczną grę, w której coraz trudniej rozpoznać, kto tak naprawdę stoi po stronie światła.
Brzmi jak opowieść wyjęta z kart superbohaterskiego komiksu? Tylko "Ministranci
" zamiast peleryn noszą komże, a rolę fikcyjnej metropolii pełni osiedle w małej polskiej miejscowości, gdzie wiara miesza się z frustracją i poczuciem bezsilności.
Film balansuje między dramatem a czarnym humorem, a jego styl przypomina bardziej rapowy manifest niż szkolną katechezę. "Ministranci
" to kino, które zadaje trudne pytania o religię, wspólnotę, winę i odkupienie — ale robi to bez kaznodziejstwa, a z luzem, emocją i mocą autentycznego przekazu.
Za produkcję odpowiada Aurum Film — studio znane z takich tytułów jak "Boże Ciało
", "Ostatnia rodzina
" czy "Kos
". W role tytułowych "Ministrantów
" wcielają się młodzi, debiutujący aktorzy: Tobiasz Wajda
, Bruno Błach-Baar
oraz bracia Mikołaj
i Filip Juszczykowie
. Na ekranie partnerują im: Kamila Urzędowska
, Tomasz Schuchardt
, Sławomir Orzechowski
i Artur Paczesny
. Za reżyserię oraz scenariusz filmu odpowiada Piotr Domalewski
, a za zdjęcia – Piotr Sobociński Jr.
Polskim dystrybutorem filmu jest NEXT FILM.