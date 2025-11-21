Śródmiejska Klasyka Kina: "Noc myśliwego" ze SpoilerMasterem

Rada i Zarząd Dzielnicy Śródmieście zapraszają na kolejne spotkanie w cyklu "Śródmiejska Klasyka Kina". Tym razem w kinie Luna zanurzymy się w mroczny, hipnotyczny świat "Nocy myśliwego" – filmu, który od dekad rozpala wyobraźnię i pozostaje jednym z najbardziej sugestywnych obrazów w historii amerykańskiego kina.
Prezentacja filmu "Noc myśliwego
" reż. Charles Laughton
(1955) – 89 min
Gościem specjalnym wieczoru będzie Michał Oleszczyk
– twórca podcastu SpoilerMaster, wykładowca Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego i jeden z najbardziej cenionych polskich filmoznawców. Z Michałem porozmawiamy o napięciu, które buduje dobry thriller, o źródłach jego uroku i o tej osobliwej, dusznej aurze southern gothic
, która sprawia, że "Noc myśliwego
" działa na widzów jak zaklęcie.
Okładka "Nocy myśliwego" w wydaniu Criterion Collection
"Noc myśliwego
" jest trzymającym w napięciu, mrocznym dreszczowcem zaliczanym do klasyki tego gatunku. Jego scenariusz powstał na bazie powieści Davisa Grubba
. Amerykański Instytut Filmowy umieścił go na 34. miejscu w rankingu stu najlepszych thrillerów wszech czasów. Z kolei główny bohater (grany przez Roberta Mitchuma
) znalazł się na 29. miejscu spośród największych bohaterów i złoczyńców. Głównym motywem "Nocy myśliwego
" jest spora ilość gotówki ukrytej przez mordercę Bena Harpera (Peter Graves
). Skazaniec czeka w więzieniu na wykonanie kary śmierci. O dziesięciu tysiącach dolarów ukrytych w zabawce wiedzą tylko jego dzieci, John (Billy Chapin
) i Pearl (Sally Jane Bruce
). Rodzeństwo nie może nikomu o tym powiedzieć, nawet matce (Shelley Winters
). Krótko przed śmiercią Ben poznaje Harry'ego Powella (Robert Mitchum
), który podaje się za kaznodzieję. Nieroztropnie wyjawia mu tajemnicę o pieniądzach, ale nie zdradza miejsca ich ukrycia. Czarny bohater "Nocy myśliwego
" udaje się do domu Harpera i podstępem uwodzi, a następnie poślubia jego żonę. Kiedy orientuje się, że kobieta nic nie wie o pieniądzach zmarłego męża, zabija ją. Na drodze do dziesięciu tysięcy dolarów stoją już tylko John i Pearl.
Rozmowę poprowadzi Radosław Korzycki. Po seansie zapraszamy do wspólnej refleksji, pytań i rozmowy – w przestrzeni, gdzie kino znów potrafi zaskoczyć.
Do zobaczenia w Lunie. Warto być z nami tego wieczora.
Kolejne specjalne seanse: 10.12.2025 r. (środa), godz. 17:00
prezentacja filmu "Rękopis znaleziony w Saragossie
" reż. Wojciech Has
(1964) – 177 min.
Po seansie rozmowa Rafała Dajbora i Aleksandry Zagórskiej 16.12.2025 r. (wtorek), godz. 17:00
prezentacja filmu "Książę przypływów
" reż. Barbra Streisand
(1991) – 132 min.
Po seansie rozmowa Radosława Korzyckiego z Olą Salwą
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Bilety dostępne będą do odbioru na 7 dni przed każdym wydarzeniem w kasie kina Luna oraz w punkcie informacyjnym Dzielnicy Śródmieście, w godzinach pracy obu miejsc.