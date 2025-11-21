Komu wieje wiatr? Retrospektywa filmów Terrence'a Malicka w polskich kinach

Już w grudniu w czterech polskich miastach kinomani będą mieli niezwykłą okazję obejrzenia sześciu arcydzieł mistrza i filozofa kina, Terrence'a Malicka. Pokazy filmów będą organizowane we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty, warszawskiej Kinotece, łódzkim Narodowym Centrum Kultury Filmowej oraz poznańskim Kinie Pałacowym. W skład retrospektywy wejdą takie tytuły jak: "Niebiańskie dni", "Badlands", "Cienka czerwona linia", "Rycerz pucharów", "Song to Song" oraz "Ukryte życie".
Komu wieje wiatr? Retrospektywa filmów Terrence'a Malicka
Komu wieje wiatr? Kto siejąc go, zbiera burzę, a kto może wygodnie ułożyć się wśród wysokich traw i zatopić w jego szumie? Terrence Malick
jawi się w kinofilskiej percepcji jako twórca nie tylko zafascynowany mocą żywiołu kształtującego pejzaż, ale i potrafiący finezyjnie uchwycić każde z najmniejszych drgnień powietrza. W rozległym dorobku amerykańskiego reżysera kamera zdaje się opływać bohaterów, z lekkością podmuchów czule omiatając dłonie i twarze postaci, nadając spotkaniom z nimi swoistej intymności.
Debiutując w latach siedemdziesiątych, pierwsze dwa pełne metraże Malicka
zwiastują mu rolę epickiego nowelisty srebrnego ekranu, kronikarza historii wygnańców z rajów i obywateli ziem niczyich. W przesiąkniętych duchem powieści Johna Steinbecka
"Niebiańskich dniach
", podróży i próbie znalezienia własnego miejsca na ziemi, wiatr towarzyszy bohaterom jak cień. Mierzwi włosy trójce uciekinierów, gdy w blasku złotej godziny, przy akompaniamencie muzyki Ennia Morricone
, przemierzają pociągiem rozległe równiny Teksasu. Jeszcze większym huraganem na ekran wdziera się inwazja szarańczy, dewastująca pola uprawne. Na łaskę żywiołów zdaje się również para młodych zakochanych, która, uciekając od świata, trafia na pustynne "Badlands
" i wiedzie życie tułaczy, przypominające perypetie "Bonnie i Clyde’a
".
Gdy po tak obiecującym starcie nazwisko Malicka
zaczyna rozpalać amerykańską branżę filmową, obiecujący młody reżyser znika niespodziewanie na dwadzieścia lat. Po dwóch dekadach samotni oraz serii niefortunnych zdarzeń (kilka projektów pozostaje niezrealizowanych), Malick
powraca z ekranizacją powieści Jamesa Jonesa
. Owiany mistyczną aurą nieobecności filmowiec i projekt biorący na tapet druzgocący epizod drugiej wojny światowej na wyspie Guadalcanal, sprawia, że gwiazdy Hollywood zabijają się w kolejce do biura castingowego. "Cienka czerwona linia
" z miejsca wyrasta na jeden z najważniejszych antywojennych kinowych manifestów swoich czasów. To również punkt zwrotny w twórczości Amerykanina, gdzie najważniejszym narzędziem narracyjnym w jego filmach staje się szept. Wśród gradobicia kul i eksplozji bomb żołnierze w pasmach cichych introspekcji zwracają się ku poszukiwaniom sensu dla tego chaosu – poszukiwaniom absolutu.
Milczący adresat zwierzeń ekranowych postaci Malicka
rzadko kiedy pozostaje łatwy do zidentyfikowania. Samotność żołnierzy w okopach, tęsknota rozłączonego małżeństwa, pustka artystów-biznesmenów w garniturach pozostawiają po rzucanych w eter słowach głuche echo. Wobec rozlatującego się wokół porządku rzeczy Malick
nie boi się sięgać po autorskie wizje kosmogonii. Ambitna i efektowna interpretacja stworzenia świata, począwszy od wielkiego wybuchu w "Drzewie życia
" poraża skalą wyobraźni, ale też stała się obiektem drwin ze strony bardziej cynicznych widzów (po latach komputerowo wygenerowane dinozaury uchodzą w niektórych kręgach kinofilskich za mem).
Reżyser "Niebiańskich dni
" nie boi się podniosłości w portretowaniu spotkań z Wiecznym Nieobecnym. Kameralny, introspektywny szept bywa tłumiony przez symfoniczną ścianę klasycznych kompozycji. Malick
cyzeluje do perfekcji każdy kadr, rozległe plenery, designerskie wnętrza, tak jakby w sielskiej, boskiej wręcz panoramie to samotny człowiek był jedynym elementem pozbawionym iskry. Nie dziwi więc fakt, że autor "Badlands
" jest istnym perfekcjonistą. Trafiające na srebrny ekran światło to jedynie ułamek (czasem kilkuset godzin) całego materiału zdjęciowego. Trwający latami montaż przypomina mozolne szukanie kompromisu między dosadnością a lekkością formy. Nic dziwnego, że od lat bezskutecznie wyczekiwane w canneńskim konkursie głównym "The Way of the Wind
" owiane jest aurą tajemnicy, skoro postprodukcja "Song to Song
" zajęła ponad pół dekady, a "Ukrytego życia
" niemal trzy lata. Nawet gdy ostateczna wersja filmu trafia na filmowe salony, reżyser pozostaje w cieniu, nie pojawiając się na premierach i nie udzielając mediom wywiadów.
Pomimo konserwatywnych skłonności i pełnego krytyki (choć nigdy mizantropicznego) spojrzenia na ludzkość, Malick
formalnie jest twórcą niebywale wszechstronnym i eksperymentującym. Obok wypieszczonych kadrów spod ręki Emmanuela Lubezkiego
jest w nich miejsce na obrazy zarejestrowane kamerami VHS lub nagraniami GoPro z festiwali muzycznych. Nie trwa również w żelaznym rygorze muzyki klasycznej, pozwalając sobie w "Song to Song
" zestawić kompozycje Zbigniewa Preisnera
z elektro-rapem Die Antwoord, a do zespołu aktorskiego zaprosić Patti Smith
lub Iggy’ego Popa
.
Tekst kuratorski: Adam Krośnicki-Midon
Kurator retrospektywy: Adam Krośnicki-Midon
Szczegółowy harmonogram pokazów możecie znaleźć na stronie internetowej wybranego z czterech kin wyświetlających retrospektywę Terrence'a Malicka.