Remake "Assassin's Creed IV: Black Flag" już wkrótce?

Wygląda na to, że już wkrótce na rynek trafi "Assassin's Creed IV: Black Flag". Tak w każdym razie twierdzi portal Insider Gaming.
Czy Ubisoft odświeżyło "Assassin's Creed IV: Black Flag"?
Plotki na temat remake'u "Assassin's Creed IV: Black Flag"
krążą od 2024 roku. Jednak Ubisoft nigdy oficjalnie nie potwierdziło tego projektu. Mimo to Insider Gaming jest przekonane, że remake jest już gotowy.
Co więcej, gracze już mogą psychicznie się nastawiać na zagranie w niego. Portal twierdzi bowiem, że premiera gry nastąpi przed 31 marca 2026 roku
. Skąd to przekonanie? Z nowego sprawozdania finansowego Ubisoftu za pierwsze półrocze roku fiskalnego 2025-2026. W raporcie tym wymienionych został sześć tytułów, które będą miały swoją premierę do 31 marca 2025 roku oraz jedna gra, której tytułu nie podano. Tą grą ma być właśnie remake "Assassin's Creed IV: Black Flag
".
Oryginał pochodzi z 2013 roku. Akcja gry osadzona jest w XVIII wieku na Karaibach. Wyspy są pod władzą piratów, którzy ustanowili własną Republikę Bezprawia, gdzie rządzą korupcja, chciwość
i okrucieństwo. Wśród wyjętych spod prawa jest młody i zuchwały kapitan imieniem Edward Kenway. Jego wytrwała walka o chwałę zyskała mu szacunek takich legend piractwa jak Czarnobrody, ale równocześnie wciągnęła go w odmęty odwiecznej wojny pomiędzy Templariuszami i Bractwem Asasynów. Wojny, która może zniszczyć wszystko, co zbudowali piraci.
Zwiastun gry "Assassin's Creed IV: Black Flag"