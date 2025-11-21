Newsy Netflix prezentuje najciekawsze premiery grudnia 2025
Netflix prezentuje najciekawsze premiery grudnia 2025

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Netflix+prezentuje+najciekawsze+premiery+grudnia+2025-164031
Netflix prezentuje najciekawsze premiery grudnia 2025
źródło: materialy promocyjne
Grudzień tuż-tuż, a to oznacza nowe filmy i seriale w serwisach VOD. W grudniu Netflix przygotował dla Was porcję znakomitych nowości. Znajdziecie wśród nich zarówno nowe seriale ("Odrzuceni", "Człowiek kontra dziecko", "Miasto cieni"), jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji (drugi sezon "Tomb Raidera: Legendy Lary Croft" piąty sezon "Emily w Paryżu", druga i trzecia część piątego sezonu "Stranger Things"), a także nowe filmy oryginalne ("Jay Kelly", "Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«", "Wielka powódź"). Coraz bardziej będziemy się też wczuwać się w świąteczny nastrój ("Miłość w prezencie", "List do świętego mikołaja 2").

A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w grudniu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.

1 grudnia


plakat filmu Zjawa

Zjawa

The Revenant
2015
2h 36m

Przygodowy

Dramat

Western

Hongkong

USA

Tajwan

Przygodowy

Dramat

Western

Lata 20. XIX w. Handlarz futrami walczy o przeżycie i możliwość zemsty na bezdusznym najemniku, który pozostawił go na pewną śmierć w leśnych ostępach nad rzeką Missouri.


plakat filmu Troll 2

Troll 2

2025

Fantasy

Przygodowy

Norwegia

Fantasy

Przygodowy

Kiedy budzi się nowy wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, aby ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności.


plakat filmu All the Empty Rooms

All the Empty Rooms

2025
34m

Dokumentalny

Krótkometrażowy

USA

Dokumentalny

Krótkometrażowy

Reporter Steve Hartman i fotograf Lou Bopp wyruszają w podróż po kraju, by udokumentować pokoje dzieci, które zginęły w szkolnych strzelaninach, podkreślając pilną potrzebę działania wobec zbierającej śmiertelne żniwo epidemii przemocy z użyciem broni.



3 grudnia


plakat filmu Miłość w prezencie

Miłość w prezencie

My Secret Santa
2025
1h 30m

Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.



4 grudnia


plakat filmu Złap mnie, jeśli potrafisz

Złap mnie, jeśli potrafisz

Catch Me If You Can
2002
2h 21m

Komedia kryminalna

Kanada

USA

Komedia kryminalna

Agent FBI stawia sobie za punkt honoru schwytanie genialnego oszusta i fałszerza Franka Abagnale’a. Rozpoczyna się ekscytująca gra, w której liczą się czas i spryt.


plakat filmu Odrzuceni

Odrzuceni

The Abandons
2025 -

Western

Dramat

USA

Western

Dramat

Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin – jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością – splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic – w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.



5 grudnia


plakat filmu Jay Kelly

Jay Kelly

2025
2h 12m

Komedia

Dramat

USA

Wielka Brytania

Włochy

Komedia

Dramat

Nowy film nominowanego do Oscara Noah Baumbacha opowiada historię znanego aktora filmowego Jaya Kelly’ego (George Clooney), który wyrusza w podróż, aby skonfrontować się z przyszłością i teraźniejszą oraz wreszcie odnaleźć siebie. Towarzyszy mu oddany menedżer Ron (Adam Sandler). Ta zabawna i wzruszająca opowieść w kameralny i epicki sposób pokazuje, że w życiu każdego człowieka jest miejsce i na sukcesy, i na porażki.


plakat filmu The New Yorker at 100

The New Yorker at 100

2025
Po raz pierwszy "The New Yorker" otwiera swoje drzwi przed nagrodzonym Oscarem reżyserem Marshallem Currym, oferując mu bezprecedensowy dostęp do swojej redakcji w momencie przełomowym dla wszystkich mediów. Filmowcy składają hołd stuleciu bezkompromisowego dziennikarstwa, literatury, która zdefiniowała całe pokolenia, oraz niezapomnianych rysunków.


plakat filmu List do Świętego Mikołaja 2

List do Świętego Mikołaja 2

La Navidad en sus manos 2
2025
1h 33m

Komedia

Świąteczny

Hiszpania

Komedia

Świąteczny

Te święta od początku idą nie tak, jak powinny. Święty Mikołaj wpada w ręce bezwzględnej firmy zabawkarskiej i całe Boże Narodzenie staje pod znakiem zapytania. Salva, były złodziej próbujący dziś być dobrym ojcem, jego nastoletni syn i kilku psotnych pomocników mają tylko jedną noc, aby wymyślić plan, jak stawić czoła niespodziewanym wrogom i przywrócić magię świąt. Ta pełna akcji, czarów i humoru komedia familijna to kontynuacja popularnej serii, którą pokochały i dzieci, i dorośli. Czy bohaterom uda się uratować Mikołaja i sprawić, że święta znów będą radosne?



9 grudnia


plakat filmu Krwawe wybrzeże

Krwawe wybrzeże

Pax Massilia
2023 -
53m

Thriller

Akcja

Francja

Thriller

Akcja

Grupa policjantów stosujących nietypowe metody rusza w pościg za niebezpiecznym przestępcą, aby uchronić Marsylię przed rozlewem krwi.



10 grudnia


plakat filmu Zamach na papieża

Zamach na papieża

2025
2h 3m

Sensacyjny

Thriller

Polska

Sensacyjny

Thriller

Były snajper zdaje sobie sprawę, że jego decyzje mogą zmienić bieg historii. Czy przyczyni się do pokrzyżowania sowieckiego planu zamachu na życie papieża Jana Pawła II?


plakat filmu Wypadek

Wypadek

Accidente
2024 -
44m

Thriller

Dramat

Meksyk

Thriller

Dramat

Historia bólu, winy i odkupienia trwa dalej. Rok po wypadku, który na zawsze odmienił ich życie, cztery rodziny zmagają się z bólem, pragnieniem zemsty i potrzebą przebaczenia, próbując odnaleźć się w labiryncie sekretów i zmiennych sojuszy. W nowym sezonie powracają bohaterowie, którzy podbili serca widzów na całym świecie, a wraz z nimi pojawiają się nowe postacie. To opowieść pełna napięcia, emocji i walki o drugą szansę. Czy po tak wielkiej tragedii naprawdę można odbudować życie?



11 grudnia


plakat filmu Człowiek kontra dziecko

Człowiek kontra dziecko

Man vs Baby
2025 -

Komedia

Wielka Brytania

Komedia

Znany z serialu "Człowiek kontra pszczoła" Trevor Bingley (Rowan Atkinson) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego – pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse’u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?


plakat filmu Tomb Raider: Legenda Lary Croft

Tomb Raider: Legenda Lary Croft

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
2024 -
27m

Przygodowy

Animacja

Japonia

USA

Przygodowy

Animacja

Od chińskich gór po paryskie katakumby – dla Lary Croft, która ściga się z czasem, aby rozwiązać prastarą zagadkę, przygoda czai się za każdym rogiem.



12 grudnia


plakat filmu Facet na święta

Facet na święta

Hjem til jul
2019 - 2020
30m

Dramat

Komedia

Świąteczny

Norwegia

Dramat

Komedia

Świąteczny

Johanne skończyła 35 lat. Minęło już kilka miesięcy od jej rozstania z Jonasem. Nie ma chłopaka, ale stara się nie mieć na to czasu – pomaga rodzeństwu, opiekuje się samotnym ojcem i właśnie objęła nowe stanowisko kierownicze. Gdy w końcu ponownie zaczyna umawiać się na randki, szybko odkrywa, że to już nie to samo, co kiedyś. A może to ona się zmieniła? Rozstanie z Jonasem było trudne, więc Johanne wciąż zadaje sobie pytanie: czy znajdzie w sobie odwagę jeszcze raz pokochać?


plakat filmu Ciudad de sombras

Ciudad de sombras

2025

Kryminał

Hiszpania

Kryminał

W La Pedrera – Casa Milà dochodzi do makabrycznej zbrodni. Na fasadzie słynnego budynku Gaudíego zostają ujawnione spalone zwłoki. Inspektor Milo Malart (Isak Férriz), który za nieposłuszeństwo został niedawno zawieszony w obowiązkach służbowych przez Mossos d’Esquadra, powraca do pracy w Barcelonie. Razem z nową partnerką, Rebecą Garrido (Verónica Echegui), policjant rusza do akcji, aby wyśledzić sprawcę tego przestępstwa.


plakat filmu Żywy czy martwy: Film z serii

Żywy czy martwy: Film z serii "Na noże"

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
2025
2h 24m

Dramat

Komedia

Kryminał

USA

Dramat

Komedia

Kryminał

Benoit Blanc powraca, by rozwiązać najbardziej niebezpieczną sprawę w swojej karierze.



15 grudnia


plakat filmu Spoza układu

Spoza układu

Solar Opposites
2020 - 2025

Komedia

Sci-Fi

Animacja dla dorosłych

USA

Komedia

Sci-Fi

Animacja dla dorosłych

Rodzina kosmitów przeprowadza się na amerykańską prowincję, ale nie potrafią dojść do porozumienia, czy życie tam jest lepsze czy gorsze niż na ich planecie.



18 grudnia


plakat filmu Emily w Paryżu

Emily w Paryżu

Emily in Paris
2020 -
30m

Dramat

Romans

Komedia

USA

Dramat

Romans

Komedia

Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.



19 grudnia


plakat filmu Wielka powódź

Wielka powódź

Daehongsu
2025

Sci-Fi

Katastroficzny

Korea Południowa

Sci-Fi

Katastroficzny

Ten katastroficzny film science fiction opowiada historię tych, którzy trzymają się ostatniej iskry nadziei na przetrwanie ludzkiego gatunku, walcząc o śmierć i życie w zalanym mieszkaniu w ostatnim dniu istnienia Ziemi dotkniętej wielką powodzią.



26 grudnia


plakat filmu Stranger Things

Stranger Things

2016 - 2025
1h

Horror

Dramat

Sci-Fi

USA

Horror

Dramat

Sci-Fi

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.


