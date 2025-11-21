Netflix prezentuje najciekawsze premiery grudnia 2025

1 grudnia

Troll 2 2025 Fantasy Przygodowy Norwegia Fantasy Przygodowy Kiedy budzi się nowy wyjątkowo groźny troll, który zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii, Nora, Andreas i kapitan Kris stają przed najniebezpieczniejszą misją w swoim życiu. Aby powstrzymać bezlitosne stworzenie, muszą zdobyć nowych sojuszników i zagłębić się w odległą historię kraju. Zegar tyka, a fala zniszczenia zatacza coraz szersze kręgi. Bohaterowie muszą zmierzyć się z niemożliwym, aby ocalić ojczyznę przed pogrążeniem się w ciemności.

All the Empty Rooms 2025 34m Dokumentalny Krótkometrażowy Joshua Seftel USA Dokumentalny Krótkometrażowy Reporter Steve Hartman i fotograf Lou Bopp wyruszają w podróż po kraju, by udokumentować pokoje dzieci, które zginęły w szkolnych strzelaninach, podkreślając pilną potrzebę działania wobec zbierającej śmiertelne żniwo epidemii przemocy z użyciem broni.

3 grudnia

Miłość w prezencie My Secret Santa 2025 1h 30m Mike Rohl Alexandra Breckenridge Ryan Eggold Pełna werwy bezrobotna samotna mama udaje mężczyznę, żeby dostać pracę jako Święty Mikołaj w luksusowym ośrodku narciarskim. Kiedy jednak zaczyna się zakochiwać w kierowniku hotelu, nowy stan rzecz zaczyna się robić kłopotliwy.

4 grudnia

Odrzuceni The Abandons 2025 - Western Dramat USA Western Dramat Lena Headey Terytorium Waszyngtonu, 1854 rok. Matriarchinie dwóch zupełnie różnych rodzin – jednej bogatej i uprzywilejowanej, połączonej więzami krwi, i drugiej, stworzonej z sierot i wyrzutków, związanej miłością i koniecznością – splata los poprzez serię zbrodni, straszliwą tajemnicę, zakazaną miłość i kawałek ziemi, pod którym kryje się srebro. To zderzenie odzwierciedla amerykańską walkę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic – w miejscu, gdzie sprawiedliwość nie sięga.

5 grudnia

The New Yorker at 100 2025 Po raz pierwszy "The New Yorker" otwiera swoje drzwi przed nagrodzonym Oscarem reżyserem Marshallem Currym , oferując mu bezprecedensowy dostęp do swojej redakcji w momencie przełomowym dla wszystkich mediów. Filmowcy składają hołd stuleciu bezkompromisowego dziennikarstwa, literatury, która zdefiniowała całe pokolenia, oraz niezapomnianych rysunków.

List do Świętego Mikołaja 2 La Navidad en sus manos 2 2025 1h 33m Komedia Świąteczny Hiszpania Komedia Świąteczny Te święta od początku idą nie tak, jak powinny. Święty Mikołaj wpada w ręce bezwzględnej firmy zabawkarskiej i całe Boże Narodzenie staje pod znakiem zapytania. Salva, były złodziej próbujący dziś być dobrym ojcem, jego nastoletni syn i kilku psotnych pomocników mają tylko jedną noc, aby wymyślić plan, jak stawić czoła niespodziewanym wrogom i przywrócić magię świąt. Ta pełna akcji, czarów i humoru komedia familijna to kontynuacja popularnej serii, którą pokochały i dzieci, i dorośli. Czy bohaterom uda się uratować Mikołaja i sprawić, że święta znów będą radosne?

9 grudnia

10 grudnia

Wypadek Accidente 2024 - 44m Thriller Dramat Klych López Gracia Querejeta Meksyk Thriller Dramat Ana Claudia Talancón Sebastián Martínez Historia bólu, winy i odkupienia trwa dalej. Rok po wypadku, który na zawsze odmienił ich życie, cztery rodziny zmagają się z bólem, pragnieniem zemsty i potrzebą przebaczenia, próbując odnaleźć się w labiryncie sekretów i zmiennych sojuszy. W nowym sezonie powracają bohaterowie, którzy podbili serca widzów na całym świecie, a wraz z nimi pojawiają się nowe postacie. To opowieść pełna napięcia, emocji i walki o drugą szansę. Czy po tak wielkiej tragedii naprawdę można odbudować życie?

11 grudnia

Człowiek kontra dziecko Man vs Baby 2025 - Komedia Wielka Brytania Komedia Znany z serialu "Człowiek kontra pszczoła" Trevor Bingley ( Rowan Atkinson ) zakończył już pracę w wyrafinowanej technologicznie rezydencji. To zajęcie doprowadziło do katastrofy przez pewnego wnerwiającego owada, dlatego Trevor znalazł coś mniej stresującego – pracę jako szkolny woźny. To znaczy zajmował się tym, dopóki nie dostał lukratywnej oferty pilnowania luksusowego apartamentu w Londynie w czasie świąt Bożego Narodzenia, której nie mógł się oprzeć. Jednak gdy pod koniec semestru nikt nie zgłasza się po Dzieciątko Jezus po szkolnych jasełkach, Trevor znów ma małe i bardzo nieoczekiwane towarzystwo. Teraz musi jednocześnie pilnować penthouse’u i odbijania malucha. Czy odnajdzie świąteczny spokój, na który tak bardzo liczy, czy może świętowanie przerodzi się w chaos?

12 grudnia

15 grudnia

18 grudnia

Emily w Paryżu Emily in Paris 2020 - 30m Dramat Romans Komedia Andrew Fleming Peter Lauer USA Dramat Romans Komedia Lily Collins Philippine Leroy-Beaulieu Emily obejmuje kierownictwo w rzymskim oddziale Agence Grateau i musi stawić czoła nowym wyzwaniom – zarówno w pracy, jak i w miłości. Gdy zaczyna się jej układać, jeden nieudany pomysł wywraca wszystko do góry nogami, prowadząc do złamanego serca i zawodowych potknięć. Szukając równowagi, Emily jeszcze mocniej przyjmuje francuski styl życia – aż pewien sekret wystawia na próbę jedną z jej najbliższych relacji. Podchodząc do trudnych kwestii ze szczerością, odkrywa głębsze więzi, odzyskuje jasność i otwiera się na nowe możliwości.

19 grudnia

26 grudnia

Stranger Things 2016 - 2025 1h Horror Dramat Sci-Fi Matt Duffer Ross Duffer USA Horror Dramat Sci-Fi Winona Ryder David Harbour Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

A to nie wszystko! Zobaczcie przygotowane przez nas zestawienie najciekawszych premier, które już w grudniu trafią na Netflix! Na który film lub serial czekacie najbardziej? Który tytuł polecicie znajomym? Czekamy na Wasze komentarze.