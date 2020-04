Sony oddaje HBO Max film z Sethem Rogenem

Sony zrezygnowało z kinowej dystrybucji. Zamiast tego komedia z Sethem Rogenem w roli głównej trafi od razu na platformę HBO Max.Film jest historią Herschela Greenbauma, robotnika, który w 1918 roku migruje do Ameryki, poszukując lepszego życia dla siebie i swojej rodziny. Któregoś dnia podczas pracy w fabryce wpada do kadzi z ogórkami konserwowymi i zostaje zamarynowany na 100 lat. Po tym czasie budzi się doskonale zachowany i odkrywa, że nie postarzał się nawet o dzień. Postanawia odnaleźć rodzinę i trafia na swojego jedynego prawnuka, Bena Greenbauma, łagodnego informatyka, którego nie potrafi zrozumieć. Rogen zagrał obu Greenbaumów. Za kamerą stanął operator Brandon Trost , który z aktorem miał okazję wielokrotnie współpracować, ostatnio przy okazji " Disaster Artist ".Platforma HBO Max wystartuje w Stanach Zjednoczonych 27 maja. Dokładna data premiery " An American Pickle " nie została na razie ogłoszona. Komedia prawdopodobnie pojawi się na platformie latem.