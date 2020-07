WIDEO: Podwójny Seth Rogen w zwiastunie "An American Pickle"

HBO Max zaprezentowało właśnie zwiastun filmu " An American Pickle ", w którym w podwójnej roli wystąpi Seth Rogen . Komedia w reżyserii Brandona Trosta trafi na platformę stramingową 6 sierpnia.Film jest historią Herschela Greenbauma ( Rogen ), polskiego Żyda, który w latach 20. ubiegłego wieku wyemigrował do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Niestety wkrótce po przeprowadzce bohater ulega wypadkowi w miejscu pracy: wpada do beczki z ogórkami kiszonymi. Solanka okazuje się mieć niezwykłe właściwości konserwujące, bowiem sto lat później Hershel budzi się we współczesnym Nowym Jorku. Kiedy dowiaduje się, że w mieście mieszka jego praprawnuk Ben (także Rogen ), postanawia nawiązać z nim kontakt.Scenariusz na podstawie własnego opowiadania opublikowanego w magazynie "The New Yorker" napisał Sam Rich . Poza Sethem Rogenem w filmie występują m.in. Sarah Snook