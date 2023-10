Wyjątkowa inicjatywa PlayStation dla polskich graczy

Sytuowany na ulicy Grzybowskiej 62, nowo otwarty brand space PlayStation oferuje coś dla każdego fana tej kultowej marki. Zlokalizowany w samym sercu stolicy, jest to miejsce, które będzie gościć spotkania z mediami i influencerami oraz organizować wydarzenia związane z PlayStation. Co więcej, fani będą mieli okazję do zapoznania się z całym ekosystemem PlayStation 5, a także przeżyć nostalgię, przeglądając pamiątki z poprzednich generacji konsol.Ale to nie wszystko! Na miejscu dostępne są aż cztery stanowiska do gry, specjalna strefa VR dla najnowszych tytułów PlayStation VR2, a także dedykowany PC dla gier PlayStation Studios. A gdybyście chcieli odpocząć po emocjonującej rozgrywce, czekają na Was wygodne kanapy, chłodne napoje i zachwycająca panorama Warszawy.Pierwszy tego typu brand space PlayStation w Polsce to prawdziwe święto dla graczy. Oficjalnie otwarty, już wkrótce zaprasza na pierwsze wydarzenia związane z premierą " Marvel’s Spider-Man 2 ". Jeśli jesteście fanami PlayStation, nie możecie tego przegapić – zapisać możecie się podlinkiem.