"Venom", "X-Men" i Ratchet i Clank" - wielki wyciek z Insomniac Games

Wycieki takie jak ten zawsze zadają cios studiom – nie tylko burzą starannie planowane harmonogramy wydawnicze, ale także pozbawiają publiczność elementu zaskoczenia. Doskonałym tego przykładem może być niedawny wyciek informacji o " GTA VI " czy materiałów z wersji alfa tej gry. Co gorsza, w wyniku tego ataku cierpią również pracownicy Insomniac Games – ich dane osobowe stały się łupem hakerów i zostały upublicznione. Ze względu na głęboki szacunek dla zespołu Insomniac, zdecydowaliśmy się nie udostępniać nagrań pochodzących z tego wycieku.Jesienią 2025 roku światło dzienne ujrzy gra "Marvel's Venom", która zagłębi nas w mroczne meandry historii tego antybohatera. Można się było tego spodziewać, zwłaszcza po tym, jak Tony Todd, aktor głosowy Venom'a w " Marvel's Spider-Man 2 ", wyjawił, że zaledwie 10% jego nagrań dialogowych znalazło się w ostatecznej wersji gry.Kolejny tytuł godny uwagi to " Marvel's Wolverine ", zaplanowany na jesień 2026 roku. Od czasu pierwszej zapowiedzi minęły prawie dwa lata, a fani na całym świecie z pewnością zastanawiali się, kiedy doczekają się tej produkcji. Teraz już wiadomo. W sieci zaroiło się od nagrań z tej produkcji i podobno udostępniony został również grywalny build gry.Seria gier o Spider-Manie zostanie zamknięta przez "Marvel's Spider-Man 3", który pojawi się jesienią 2028 roku. Zakończenie trylogii jest jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń dla fanów Człowieka-Pająka, przy czym studio już zapowiedziało, że skupi się na historii Milesa Moralesa, tym samym nieco odsuwając Petera Parkera na bok.Poza uniwersum Marvela, Insomniac powróci do swojej innej słynnej serii – nowa gra z serii "Ratchet & Clank" ma się ukazać jesienią 2029 roku. Przygody tej ikonicznej dwójki zawsze przyciągały graczy z różnych grup wiekowych, a najnowsza odsłona, jak można się spodziewać, z pewnością dostarczy mnóstwa humoru i charakterystycznego dla serii uroku.W roku 2030 studio przeniesie nas do świata X-Men, co jest wyjątkowo ekscytującą wiadomością dla fanów mutantów. Ta produkcja z pewnością poszerzy granice uniwersum Marvela w wirtualnym świecie gier i już teraz budzi wielkie oczekiwania na wyjątkowe doświadczenie z licznymi superbohaterami w roli głównej.Na zakończenie Insomniac pobudziło naszą ciekawość informacją o zupełnie nowej, tajemniczej marce, której premiera jest planowana na lata 2031-2032.