Sony ujawniło pełną specyfikację PlayStation 5

PlayStation 5 Xbox Series X CPU (procesor) 8 rdzeni Zen2 3,5 GHz 8 rdzeni Zen2 3,8 GHz GPU (układ graficzny) 36 jednostek obliczeniowych o taktowaniu 2,25 GHz 52 jednostki obliczeniowe o taktowaniu 1,825 GHz TFLOPs 10.28 TFLOPs 12 TFLOPs Pamięć RAM 16GB GDDR6 16GB GDDR6 Przepustowość pamięci RAM 448GB/s 10GB - 560GB/s

6GB - 336GB/s Wbudowany dysk 825GB SSD 1TB SSD Prędkość odczytu z dysku 5.5GB/s (bez kompresji)

8-9GB/s (z kompresją) 2.4GB/s (bez kompresji)

4.8 GB/s (z kompresją) Opcje rozszerzenia pamięci Slot na dysk NVMe, podłączenie dysku HDD na USB Slot na dysk NVMe, podłączenie dysku HDD na USB Napęd płyt 4K UHD Blu-Ray 4K UHD Blu-Ray

Mark Cerny, główny projektant konsoli, ujawnił dziś trochę informacji na temat specyfikacji technicznej. Podczas godzinnej prezentacji () dowiedzieliśmy się, że nazagramy w tytuły z(ale nie wszystkie) oraz, że konsola będzie dysponowała 10.28 teraflopsami mocy graficznej (ma mieć 12 teraflopsów). Ma też wspierać zupełnią nową technologię dźwięku 3D. Nie wiemy za to jak będzie wyglądała, kiedy trafi do sprzedaży, w co na niej zagramy i najważniejsze, ile przyjdzie nam za nią zapłacić.