Sony zorganizuje nową "Randkę w ciemno"

W Sony Pictures trwają prace nad nową wersją komediiz 1987 roku. Główne role w oryginale grali Bruce Willis Scenariusz remake'u napisali Chris Hazzard Michael Fontana . Nowy film wykorzysta zarys fabuły oryginału, by pokazać, jak wygląda współczesne randkowanie.Bohaterem komedii jest wiodący samotnicze życie pracownik dużej firmy, Walter Davis. Gdy musi przyjść na służbowe przyjęcie z osobą towarzyszącą, zabiera nowo poznaną Nadię. Zostaje ostrzeżony, że nie wolno podawać dziewczynie alkoholu, ponieważ źle on na nią wpływa. Mimo to częstuje towarzyszkę drinkiem. Wybryki Nadii sprowadzają na niego masę kłopotów: traci pracę, zostaje aresztowany, a nawet postrzelony. Urok dziewczyny powoduje jednak, że wkrótce się w niej zakochuje.