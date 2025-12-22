Mit jak żywy! "Odyseja" Christophera Nolana z pierwszym zwiastunem

Jest. Po raz pierwszy w historii promocji filmu "Odyseja" materiał wideo trafił do sieci. Studio Universal zaprezentowało zwiastun, który w kinach można już było oglądać od piątku.
Wielkie widowisko nadchodzi. Oto "Odyseja" "Odyseja"
jest adaptacją słynnego eposu przypisywanego Homerowi. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.
Pierwszy teaser widowiska trafił do kin latem ubiegłego roku. Nigdy oficjalnie nie pokazano go w sieci. Niedawno w kinach IMAX można było również oglądać 6 minutowy prolog. On również oficjalnie do sieci nie trafił. Teraz jednak w Internecie debiutuje zwiastun.
W obsadzie "Odysei
" znaleźli się m.in.: Matt Damon
(Odyseusz), Tom Holland
(Telemach), Zendaya
(Atena), Anne Hathaway
(Penelopa), Robert Pattinson
(Antinoos), Lupita Nyong’o
(Klitajmestra), Jon Bernthal
, Elliot Page
, Mia Goth
, Benny Safdie
(Agamemnon), John Leguizamo
oraz Charlize Theron
(Kirke).
Film trafi do kin w lipcu.
Pierwszy zwiastun filmu Christophera Nolana "Odyseja"