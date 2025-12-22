"Stranger Things": znamy czas trwania finałowych odcinków

Współtwórca "Stranger Things" Ross Duffer ujawnił na Instagramie, ile będą trwały cztery finałowe odcinki piątego i ostatniego sezonu serialu. Przypomnijmy: rozdziały 5-7 będą zadebiutują na Netfliksie 26 grudnia, a wielkie zwieńczenie cyklu pojawi się na platformie 1 stycznia.
"Stranger Things": czas trwania ostatnich odcinków
Rozpiska prezentuje się następująco:
Odcinek 5 pt. "Shock Jock" - 68 minut
Odcinek 6 pt. "Escape from Camazotz" - 75 minut
Odcinek 7 pt. "The Bridge" - 66 minut
Odcinek 8 pt. "he Rightside Up" - 128 minut
Przypomnijmy: pierwsze cztery odcinki 5. sezonu "Stranger Things
" pobiły rekord oglądalności wśród anglojęzycznych seriali Netfliksa. W trakcie premierowego tygodnia produkcja doczekała się 59,6 mln odsłon. Dotychczas palmę pierwszeństwa dzierżył pierwszy sezon serialu "Wednesday
", który w pierwszym tygodniu został obejrzany 56 mln razy.
Akcja finałowego sezonu rozgrywa się jesienią 1987 roku. Hawkins jest naznaczone skutkami otwarcia przejścia między wymiarami, a grupa bohaterów jednoczy się wokół jednego celu – odnaleźć i pokonać Vecnę. Problem w tym, że zniknął bez śladu. Rząd wprowadza wojskową kwarantannę, wzmacnia kontrolę nad miastem i rozpoczyna polowanie na Jedenastkę, zmuszając ją do ukrycia się. Wraz ze zbliżającą się rocznicą zaginięcia Willa Byersa nad Hawkins znów gromadzą się ciemne chmury – nadchodzące starcie okaże się najgroźniejsze w historii.
Zwiastun "Stranger Things"