Koreańczycy mają swoją "Wielką wodę"? Recenzja "Wielkiej powodzi"

Na Netflix wdarła się "Wielka powódź". Południowokoreańskie widowisko to aktualnie jeden z najpopularniejszych filmów w serwisie. Czy to nowy wielki hit streamingowego giganta? Przeczytajcie recenzję autorstwa Dawida Myśliwca.
– zaczyna swoją recenzję Myśliwiec.
O czym jeszcze opowiada "Wielka powódź"?
"? Krytyk nie chce psuć Wam zabawy spojlerami, ale sygnalizuje, że ważną rolę ogrywa w filmie wątek sztucznej inteligencji: Film Byeong-woo Kima w pewnym momencie skręca zdecydowanie w stronę konwencji science fiction, wykorzystując jakże modną w ostatnich latach tematykę sztucznej inteligencji. Zagłębiamy się zatem w wątek wspomnianego wzorca emocjonalnego, nad którym pracuje główna bohaterka, ale o tej części fabuły trudno pisać bez zdradzania istotnych szczegółów, których poznanie znacznie zepsułoby ewentualny seans. Ograniczę się zatem do wymienienia kilku tytułów, które – jak zdaje się niżej podpisanemu – stanowiły inspirację dla twórców: "Interstellar", "Atlas chmur", a nawet… "Mickey 17".
Zdaniem Myśliwca warto mieć Byeong-woo Kima na oku:
na oku: Byeong-woo Kim nie należy do tuzów koreańskiego kina, a jego portfolio nie zawiera ani klasyków tamtejszej kinematografii, ani kasowych hitów. Można go jednak określić reżyserem o solidnym warsztacie, a rok 2025 może być dla niego przełomowy, bo oprócz "Wielkiej powodzi" premierę miał niedawno inny film w jego reżyserii, widowiskowa ekranizacja internetowej powieści "The Prophet: Omniscient Reader". W superprodukcji Netflixa sekwencje katastroficzne naprawdę robią wrażenie, a i sceny, w który Kim buduje napięcie i poczucie zagrożenia działają jak trzeba.
Zdaniem krytyka widzowie mogą pogubić się w meandrach skomplikowanej fabuły, ale nie znaczy to, że mamy do czynienia z nieudanym widowiskiem: Film traci nieco impet, gdy gatunkową pałeczkę przejmuje mocno abstrakcyjne sci-fi – czytelność narracji dla wielu widzów może być niewystarczająca, a poczucie zagubienia w meandrach fabuły nie sprzyja ocenie filmu. "Wielka powódź" to jednak bez wątpienia film niezwykle efektowny i ambitny w zakresie treści – gdyby udało się poprowadzić narrację nieco czytelniej i wyposażyć historię w bardziej wiarygodne wnioski, moglibyśmy mówić o nowym hicie streamingu. Całą recenzję znajdziecie TUTAJ.
"Wielka powódź
" trafiła na Netflix w ubiegły piątek. Produkcja znajduje się dziś na drugim miejscu najpopularniejszych filmów Netfliksa w Polsce. Przypominamy zwiastun: