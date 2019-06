Spin-off "Aquamana" niczym horror o potworach

3 2 1



Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w Warner Bros. są plany realizacji, czyli spin-offu. Rąbka tajemnicy na temat projektu uchylił reżyserOtóż stwierdził on, że wciąż trwają prace nad fabułą, więc na razie za wiele nie może o filmie powiedzieć. Zadeklarował jednak, że chce zrobić zhorror o potworach, tyle że osadzony w komiksowym świecie Aquamana. Wan oczywiście jest obecnie jedną z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o horrory, będąc współtwórcą takich przebojowych cykli jak. Mimo to musi być bardzo pewny siebie chcąc pożenić ten gatunek z komiksowymi widowiskami. Przypomnijmy, że podobny pomysł miał Josh Boone , kiedy zaczynał kręcić. Zdjęcia do filmu zakończyły się we wrześniu 2017 roku, jednak do dziś nie doczekał się on premiery. Data wciąż jest przekładana i obecnie wyznaczona została na kwiecień 2020 roku.w reżyserii Jamesa Wana jest najbardziej kasową ekranizacją tytułu DC Comics w historii. W skali całego globu widowisko zarobiło w kinach 1 147,8 mln dolarów. Tylko dwa filmy Christophera Nolana wcześniej przekroczyły miliard wpływów (- 1 003,0 mln dolarów;- 1 084,9 mln).