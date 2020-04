Spin-off "Wonder Woman" o Amazonkach wciąż żyje

W zeszłym roku gruchnęła plotka, że Warner Bros. zrealizuje spin-off " Wonder Woman " opowiadający o Amazonkach z Themysciry. Dziś Patty Jenkins potwierdziła, że film powstanie, a prace nad nim są bardziej zaawansowane niż sądzimy.Reżyserka twierdzi, iż ma w planach kilka historii - m.in. opowieść o Amazonkach, a następnie trzeci film głównego cyklu. "Nic się nie wykrystalizuje, póki nie pojawi się druga część. Chcę mieć do tego świeży umysł. Ale tak, myślę: jedynka, dwójka, spin-off i domknięcie trylogii, w takiej kolejności" - - mówiła w wywiadzie z Total Film.Spytana o to, czy wyreżyseruje spin-off, Jenkins zaprzeczyła: "Postaram się tego nie robić. Z całych sił, choć nie będzie to łatwe. Ale Geoff Johns sprzedał już zarys tekstu, więc na pewno z tym ruszymy. I na pewno będę producentką.Zadowoleni z takiego obrotu spraw? Podobała Wam się pierwsza część " Wonder Woman "? Czekacie na drugą