Kobiece bohaterki zarabiają więcej

Filmy, w których główne role przypadły kobietom, w latach 2014-2017 pokonały w box-offisie filmy z męskimi protagonistami - dowiadujemy się z badania, którego wyniki ogłoszono we wtorek.Badanie jest pokłosiem ruchu Time's Up i zostało przeprowadzone przez firmy Creative Artists Agency oraz Shift7, z inicjatywy Amy Pascal (byłej szefowej studia Sony Pictures), Megan Smith (prezeski Shift7) oraz producentki Lizy Chasin . W projekt zaangażowana była również m.in. Geena Davis , powiedziała Pascal Analitycy zbadali 350 najbardziej kasowych filmów z lat 2014-2017. Podzielono je na pięć grup, według kryterium budżetu: filmy z budżetem poniżej 10 milionów dolarów, filmy z przedziału 10-30 milionów, 30-50, 50-100 oraz filmy z budżetem powyżej 100 milionów dolarów. Wyznacznikiem "filmu z kobietą w roli głównej" była kolejność nazwisk w napisach, informacjach prasowych oraz materiałach producenckich. Na każdym z poziomów prowadziły filmy z kobiecymi bohaterkami.Badanie wykazało również, że wszystkie filmy, który przekroczyły w globalnym box-offisie granicę miliarda dolarów, przeszły tzw. "test Bechdel". Były to więc filmy, w których a) pojawiały się co najmniej dwie kobiece bohaterki, które b) rozmawiały ze sobą c) o czymś innym niż o jakimś mężczyźnie., powiedziała Chasin