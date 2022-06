Sprawdź, czy znasz wszystkie postacie z filmów Disneya

Dwie drużyny poszukiwaczy skarbów, dwóch kapitanów o wiedzy pozwalającej na udzielanie wskazówek, a między nimi 16 kart nawiązujących do najpopularniejszych animacji Disneya. "Tajniacy Disney" zabierają nas do sentymentalnego świata bajek, zapewniają doskonałą zabawę i pobudzają nasze umysły do działania!Zespołowa zabawa dedukcyjna dla fanów świata Disneya."Tajniacy Disney" to gra imprezowa oparta na skojarzeniach, w której uczestnicy wcielają się w jedną z dwóch ról – każda związana jest z innymi wyzwaniami. Kapitanowie drużyn przez cały czas widzą, które karty skarbów należą do nich, a które do przeciwników. Ich zadaniem jest wymyślanie skojarzenia do zaprezentowanych słów i grafik w taki sposób, by połączyć ich możliwie jak najwięcej. Reszta grupy musi odgadnąć, co mógł mieć na myśli ich przedstawiciel. Łączenie losowych obrazków i haseł ze skojarzeniami, które drużyna ma odgadnąć to niezła gimnastyka umysłowa, zmuszająca do kreatywnego szukania wyrazów.Co miał na myśli nasz Kapitan?Choć wszystkie hasła i obrazki na kartach "Tajniaków Disney" nawiązują do najpopularniejszych animacji, możemy interpretować je absolutnie wieloznacznie. Wszystko sprowadza się do kreatywnego wymyślania skojarzeń – dzięki temu rozgrywka jest pełna śmiechu i emocji. Kapitanowie mogą co prawda komunikować się ze swoja drużyną, używając tylko jednego skojarzenia na turę, ale drużyna może dyskutować do woli, wspólnie decydując, które hasła wybierze. W tym czasie kapitan nie może się niczym zdradzić i przez cały czas musi zachować kamienną twarz, co nie jest takie łatwe! Zwłaszcza gdy po pierwszych prawidłowych domysłach, drużyna zaczyna zbaczać na niebezpieczne wody...Grę znajdziecie TUTAJ