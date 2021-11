Sprawdź nowy program ładowania Charge myHyundai

Ładowanie Twojego samochodu nigdy nie było łatwiejsze!



Atrakcyjne taryfy dopasowane do Twoich potrzeb.



Witamy w programie Charge myHyundai - wszechstronnym i łatwym w użyciu rozwiązaniu do ładowania samochodów elektrycznych, które zapewnia dostęp do ponad 600 punktów ładowania w Polsce i 280 000 w 29 krajach Europy. Ładowanie pojazdu elektrycznego lub hybrydowego typu plug-in nigdy nie było prostsze.Program Charge myHyundai oferuje różne taryfy, dzięki czemu możesz znaleźć idealne rozwiązanie dla swoich potrzeb związanych z jazdą i ładowaniem. Wszystkie taryfy zostały zaprojektowane tak, aby ładowanie było wygodne i wydajne, oferując przy tym łatwe płatności i jeden, prosty miesięczny rachunek.Razem z Hyundai zachęcamy również do wzięcia udziału w Psychoteście „Nowoczesność czy tradycja? Sprawdź, co do Ciebie pasuje", oraz w Ankiecie, w której „ Wybieramy najlepszy film o nowoczesnej technologii”.Quiz znajdziesz TUTAJ Ankietę znajdziesz TUTAJ