Startuje 5. edycja konkursu Grand Video Awards

Ideą GVA jest honorowanie najbardziej nowatorskich autorów materiałów wideo, promocja najlepszej twórczości w polskiej sieci oraz budowanie przestrzeni do spotkania przedstawicieli największych marek z twórcami wideo.Zgłoszenia filmów będą przyjmowane do 8 września 2019 roku przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowe www.grandvideoawards.pl.W tym roku materiały do konkursu można zgłaszać w dziesięciu kategoriach:Branded ContentGamingHobby, podróże, sportBeauty, fashion, foodEdukacja, nauka, technikaPublicystyka i wideorozmowaMuzykaWideotutorialKultura i sztukaRozrywka i komediaW tegorocznej edycji konkursu nie zabraknie nagród dodatkowych od partnerów GVA. Przedstawiciele Mastercard nagrodzą ich zdaniem najlepszy spośród nadesłanych filmów, a jego autor otrzyma nagrodę w postaci wyjątkowej niespodzianki na rozpoczęcie czegoś bezcennego. Również Warszawska Szkoła Filmowa wybierze laureata, którego nagrodzi bezpłatnym rocznym kursem reżysersko-operatorskim lub montażowym. Audio Network wręczy nagrodę w postaci rocznego, bezpłatnego dostępu do swojego banku muzycznego. Aby ubiegać się o tę nagrodę należy wykorzystać muzykę z bazy Audio Network w filmie zgłoszonym, do którejkolwiek kategorii konkursu. W celu uzyskania dostępu do wspomnianej bazy muzycznej należy napisać mail na adres gva@audionetwork.pl.Miasto Stołeczne Warszawa ustanawia nagrodę dla twórcy, który nadeśle film do kategorii nazwanej po prostu – Warszawa.Zgłoszone materiały wideo oceni w tym roku poszerzone jury, w skład którego wejdą specjaliści od mediów społecznościowych, fachowcy zajmujący się produkcją telewizyjną, filmową i internetową, eksperci z agencji reklamowych, uznani twórcy wideo w sieci oraz przedstawiciele sieci partnerskich.Zwycięzców V edycji Grand Video Awards poznamy podczas gali finałowej konkursu, która odbędzie się w październiku w Warszawie. Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdują się na Grandvideoawards.pl