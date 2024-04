Steven Spielberg wraca do UFO! To będzie jego kolejny film

"E.T."

Spielberg i filmy o kosmitach

"Fabelmanowie" – Spielberg o sobie samym





Ile to już lat minęło, odkąd Steven Spielberg nakręcił swój ostatni film o przybyszach z kosmosu? Jeśli liczyć od " Wojny światów ", to bardzo dużo! Ale twórca " Bliskich spotkań trzeciego stopnia " i " E.T. " postanowił wrócić do jednego ze swoich ulubionych tematów.Jak można się dowiedzieć m.in. z dokumentu " Spielberg ", w którym sam autor opowiada o swoich inspiracjach i twórczości, jego wczesne filmy były w dużej mierze biograficzne – nawet jeśli pojawiały się w nich elementy fantastyczne czy nadprzyrodzone. Wydaje się również, że jego autobiograficzni " Fabelmanowie " przypieczętowali ten okres. Niewykluczone więc, że powrót Spielberga do tematyki UFO może przynieść coś zupełnie nowego. Albo wręcz przeciwnie.Cokolwiek to będzie, jesteśmy przekonani, że warto śledzić kolejne szczegóły.Sammy Fabelman dorasta w Arizonie po II wojnie światowej. Odkrywając trawiący rodzinę sekret, stara się jej członkom unaocznić prawdę za pomocą potęgi filmu.