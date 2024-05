Studio A24 i Steven Spielberg łączą siły! To będzie ekranizacja znanej książki

"The Heaven & Earth Grocery Store" – nowy film A24 i Stevena Spielberga

Fabułarozpoczyna się od odkrycia ludzkiego szkieletu w studni na nowo powstającym osiedlu. Jest rok 1972. To zdarzenie daje początek opowieści o mieszkańcach miasta z lat 20. i 30. XX wieku. Była to wtedy w większości żydowska i czarnoskóra społeczność. W centrum zdarzeń pozostaje mały chłopiec, którego rodzina chce ukryć przed członkami Ku Klux Klanu.A24 jak na razie nie potwierdziło oficjalnie tych planów. Czekamy więc na kolejne informacje.Najnowszym reżyserskim projektem Spielberga pozostaje współczesna wersja, filmu, którego gwiazdą był Steve McQueen Filmografię Spielberga zamykają autobiograficzni "Fabelmanowie" wyróżnieni 7 nominacjami do Oscarów.Sammy Fabelman dorasta w Arizonie po II wojnie światowej. Odkrywając trawiący rodzinę sekret, stara się jej członkom unaocznić prawdę za pomocą potęgi filmu.