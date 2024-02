Strażnik Galaktyki Dave Bautista w kolejnej ekranizacji komiksu

Zwiastun filmu "Diuna: część druga"

"Afterburn" - świat przyszłości od wydawnictwa Red 5 Comicu wydawnictwa Red 5 Comic pod tym samym tytułem. Za jego produkcję odpowiadać będzie Neal H. Moritz Akcja filmu rozgrywa się 10 lat po katastrofalnym wybuchu na Słońcu, który doprowadził do zniszczenia całej elektroniki na Ziemi. Bautista wcieli się w postać byłego żołnierza imieniem Jake. Teraz działa jako poszukiwacz skarbów. Na zlecenie dzianych klientów odkrywa cenne artefakty pozostałe po zniszczonej cywilizacji.Jego najnowsza misja polega na odzyskaniu obrazu Mona Lisy zanim zrobi to szalony watażka. W misji pomaga mu Drea, członkini ruchu oporu. Jackson będzie również członkiem ruchu oporu.Za kamerą stanie J.J. Perry . To kolejny kaskader, który rozszerzył swoje emploi o reżyserię. Jako reżyser drugiej ekipy. Niedawno skończył pracę nad swoim projektem, komedii akcji, w którym wystąpił m.in. Bautista