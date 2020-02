Strzelanka "Crossfire" znów z szansą na kinową wersję

Wraca pomysł realizacji filmu. Obraz inspirowany będzie popularną strzelanką pod tym samym tytułem.O projekcie pisaliśmy już pięć lat temu. Wtedy, podobnie jak teraz, jego producentem był Neal H. Moritz odpowiedzialny za cykl. Obecnie projekt zyskał nowe życie, ponieważ zainteresowało się nim studio Sony oraz chiński gigant medialny Tencent (który w Chinach jest odpowiedzialny za wersję online gry).Fabuła filmu nie jest na razie znana. Wiadomo, że punktem wyjścia jest scenariusz, do którego napisania został zaangażowany jeszcze w 2016 roku Chuck Hogan ).to koreańska gra komputerowa będąca strategiczną strzelaną FPS o korporacjach najemników walczących o wpływy. Należy do najpopularniejszych gier internetowych mając miliard zarejestrowanych użytkowników.