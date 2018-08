Superman powraca do Arrowverse i pozna Lois Lane

Jak co roku stacja CW zapowiada wielki crossover wszystkich seriali stanowiących część uniwersum DC Comics. Właśnie poznaliśmy kolejne szczegóły tego wydarzenia. Tyler Hoechlin powróci, by znów wcielić się w postać najsłynniejszego (przynajmniej na Ziemi) Kryptonianina znanego jako Superman. Tym razem nie będzie sam. Spotka bowiem na swej drodze Lois Lane. Producenci seriali na razie nie zdradzają, kto zagra słynną ukochaną Człowieka ze Stali.Tegoroczny crossover rozpocznie się 9 grudnia i potrwa do 11 grudnia. Połączona historia zostanie zaprezentowana w serialachLois Lane nie jest jedyną nową postacią, którą po raz pierwszym zobaczymy w Arrowverse w tym crossoverze. Już wcześniej zapowiedziano wprowadzenie Batwoman, w którą wcieli się Ruby Rose