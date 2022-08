Arrowverse przechodzi do historii! Serial "Flash" dobiega końca

Serial "Flash" i historia Arrowverse

Zwiastun serialu "Flash"

Dobiega końca niezwykła komiksowa historia telewizji. W poniedziałek stacja CW ogłosiła, że nadchodzący dziewiąty sezon serialu " Flash " będzie zarazem ostatnim. W ten sposób zakończy się ostatni serial z tak zwanego "Arrowverse", którego nazwa pochodzi od serialu " Arrow " mającego swoją premierę w 2012 roku. Flash " był pierwszym spin-offem serialu " Arrow " rozpoczynając tym samy całe telewizyjne uniwersum bazujące na komiksach DC . W 2015 roku debiutowała " Supergirl " (pierwotnie nadawana na innej stacji), która zakończyła się w 2021 roku. W 2016 roku swoją premierę miało " Legends of Tomorrow " (przetrwało do tego roku). Kolejnymi serialami wchodzącymi w skład Arrowverse były: " Black Lightning " (2018-2021) i " Batwoman " (2019-2022).Akcja serialu " Flash " rozgrywa się głównie Central City. Tytułowym bohaterem jest Barry Allen , w którego niezmiennie wciela się Grant Gustin Pierwotnie wydawało się, że ósmy sezon " Flasha " będzie ostatnim. Jednak udało się przekonać Gustina Candice Patton do podpisania jeszcze jednego kontraktu. Ósmy sezon serialu znalazł się w czołówce najchętniej oglądanych propozycji stacji CW w okresie 2021/22.Dziewiąty sezon będzie liczył 13 odcinków. Jego premiera planowana jest na połowę przyszłego roku.