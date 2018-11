Susanne Bier za kamerą serialu HBO z Nicole Kidman

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



Wybrano reżyserkę nowego serialu z Nicole Kidman , za którego produkcję odpowiada twórca David E. Kelley . Za kamerąstanie laureatka Emmy, a także Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny Susanne Bier ).Będzie to ekranizacja powieści Jean Hanff Korelitz wydanej w Polsce pod tytułem. Grace, spełniona żona i matka, ma wspaniałe życie. Jest cenioną terapeutką. Wkrótce ma ukazać się jej książka "Nie chciałaś wiedzieć", w której namawia kobiety, by zaczęły ufać swojej intuicji i kierowały się głosem rozsądku w doborze partnerów. Wierzy w to, że pierwsze wrażenie jest nieomylne. Nieoczekiwanie jej życie rozpada się na kawałki. Mąż przepada bez wieści, a nowa znajoma Grace zostaje zamordowana. Policja puka do jej drzwi. Niebawem terapeutka dokonuje serii przerażających odkryć. Okazuje się, że żyła w świecie iluzji i kłamstw. Zdruzgotana tym, jak daleko rozminęła się z własną teorią, musi zbudować swój świat na nowo... Kidman zagra Grace i będzie jedną z producentek Kelley jako twórca serialu jest autorem scenariusza i producentem. Bier wyreżyseruje natomiast dla HBO wszystkie 6 odcinków.