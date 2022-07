Szok! Złote Globy sprzedane! Od teraz będzie to przedsięwzięcie biznesowe

Złote Globy - co się zmieni?



Złote Globy – historia upadku



Koniec jednej historii, początek nowej. Hollywood już nigdy nie będzie takie samo. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zostało sprzedane. Za Złote Globy będzie odpowiadać nowa, stricte komercyjna firma, której właścicielem będzie Eldridge Industries.Na mocy umowy dotychczasowe Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zostanie podzielone na dwie organizacje: komercyjną i non-profit. Komercyjna, którą zobowiązało się stworzyć Eldridge Industries po zakupie HFPA, zajmie się zarządzaniem Złotymi Globami. Celem jest modernizacja i profesjonalizacja nagród.Dotychczasowi członkowie Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej zachowają prawo głosu w procesie wyboru nominacji i laureatów Złotych Globów. Jednak Eldridge Industries będzie mogło poszerzyć grono głosujące o dowolne osoby. Członkowie HFPA zagwarantowali sobie również pensje na najbliższe pięć lat, które będą wynosić 75 tysięcy dolarów rocznie.Nie wszyscy w Hollywood są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Nie wiadomo na przykład, jak zmienią się Złote Globy, skoro będą należeć do organizacji nakierowanej na zysk. Niektórym nie podoba się również fakt, że Eldridge Industries jest właścicielem MRC Live and Alternative, czyli firmy, która ma długoterminowy kontrakt na produkcję telewizyjnych relacji z wręczenia Złotych Globów.Przypomnijmy: upadek Złotych Globów i Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej rozpoczął się od artykułu półtora roku temu, w którym oskarżono organizację o rasizm. Ujawniono bowiem, że wąskie grono członków złożone jest wyłącznie z osób białej rasy. Tekst wywołał lawinę oburzenia oraz nowych oskarżeń. Pojawiły się zarzuty o korupcję i brak transparentności. Przypomniano sprawy dziennikarzy, którym odmówiono prawa dołączenia do Stowarzyszenia.Świat filmowy domagał się natychmiastowych zmian, ale HFPA początkowo nie bardzo się do nich kwapiło. Niby zatrudniono specjalistów do przygotowania reformy, ale osoby te szybko zrezygnowały, twierdząc, że w Stowarzyszeniu brakuje prawdziwej woli reformy. W związku z tym część platform i wytwórni postanowiła nie brać udziału w walce o kolejne Złote Globy, a NBC zrezygnowało z transmisji ewentualnej ceremonii.To zmusiło Stowarzyszenie do dokonania głębokich reform. Wciąż jednak nie jest jasne, czy nadchodząca ceremonia Złotych Globów będzie transmitowana przez stację NBC.