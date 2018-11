Szukając swojego miejsca na słonecznym Korfu

to serialowa propozycja TVP VOD na jesienną pogodę. Zabawny, pełen radości serial kostiumowy opowiadający o przygodach rodziny na wyspie Korfu.Louisa Durrell, wdowa z czwórką dzieci, znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Możliwe opcje poprawy jej sytuacji, w późnych latach 30. w Anglii, ograniczają się do codziennej walki o byt lub małżeństwa z bogatym, acz ponurym, starszym mężczyzną. Kobieta podejmuje jednak radykalną decyzję o przeprowadzce do zniszczonego domu na greckiej wyspie.to ciepła i nostalgiczna opowieść o rodzinie próbującej się odnaleźć w swoim odmienionym życiu oraz walce z zupełnie nowymi wyzwaniami. Po drodze bohaterowie spotykają nowych przyjaciół, rywali, kochanków oraz dużo zwierząt.Serial oparty jest na prawdziwej historii, opisanej w książkach Geralda Durrella, a zaadaptowany został przez czołowego scenarzystę Simona Nye . Ma imponującą międzynarodową obsadę gwiazd. Keeley Hawes w roli zubożałej, ale energicznej Louisy Durrell, partnerują: Milo Parker grający Gerryego, jej najmłodszego syna z obsesją na punkcie zwierząt i Josh O'Connor starszą latorośl, Larryego, przyszłego powieściopisarza. Inni to grecka gwiazda Alexis Georgoulis , legenda Hollywood Leslie Caron i czołowy szwedzki aktor Ulric von der Esch Produkcja zadebiutowała w 2016 roku w Wielkiej Brytanii i gromadziła przed telewizory średnio 6,9 miliona widzów. Greckie przygody uroczej, ale nieco dysfunkcyjnej rodziny Durrellów urzekły widzów i krytyków.Serial zachwyca pięknymi ujęciami greckiej scenerii. To idealna propozycja na mokre, jesienne dni. Oglądać go można w TVP VOD.