Tęsknicie za "The Boys"? Oto świeże wiadomości od Vought

Na trzeci sezon " The Boys " musimy jeszcze trochę poczekać. Jeśli jednak jesteście fanami serialu, to mamy dla Was świetną wiadomość. Amazon postanowił, że oczekiwanie na trzeci sezon uprzyjemni widzom nowym cyklem.Projekt nosi tytuł VNN, co jest skrótem od Vought News Network. Będą to krótkie materiały wideo, które udają programy informacyjne i publicystyczne nadawane na kanale korporacji Vought.Dzięki tym materiałom dowiemy się, co dzieje się w świecie serialu " The Boys " (oczywiście z perspektywy Vought) i będziemy lepiej przygotowani na to, co zobaczymy w trzecim sezonie. Matthew Edison wciela się w nim w postać Camerona Colemana, gospodarza programu "Seven on 7". Pierwszy odcinek jest już dostępny w sieci. Znajdziecie go poniżej: