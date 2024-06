Dlaczego czekamy na czwarty sezon "The Boys"? Oto 5 powodów

Twórcy "The Boys" trzymają poziom i wciąż są w stanie nas zaskoczyć

"The Boys" to oryginalne spojrzenie na superbohaterów

Mimo że "The Boys" to serial sci-fi, zawiera trafny komentarz do współczesnych czasów

Wizytówką "The Boys" są świetni aktorzy

W czwartym sezonie "The Boys" zostaną rozwinięte wątki z "Gen V"

Jeśli wciąż nie jesteście pewni, czy warto włączyć czwarty sezon " The Boys ", spieszymy z pomocą. Przed Wami pięć powodów, by obejrzeć pierwszy odcinek.Pamiętacie, jaki los spotkał dziewczynę Hughiego w pierwszym odcinku pierwszego sezonu? Po czymś takim trudno było wyobrazić sobie coś mocniejszego. A jednak! W kolejnych odcinkach nie brakowało zaskoczeń. Twórcy nakręcili spiralę absurdalnych sytuacji, przerysowanej przemocy i żartów na krawędzi dobrego smaku. Co więcej, " The Boys " to świetnie opowiedziana, trzymająca w napięciu opowieść z fantastycznie zarysowanymi bohaterami. Już nie możemy się doczekać, kiedy znów wyruszymy w tę szaloną podróż.Jeśli znudzili się Wam kryształowi superbohaterowie, którzy z pokorą przyjmują powierzoną im moc i właściwie nie mają większych rozterek moralnych, dobrze trafiliście. Twórcy " The Boys " dobrze wiedzą, że władza deprawuje. Najlepiej widać to w postaci Homelandera – cynicznego, aroganckiego i brutalnego przywódcy Siódemki, który z uśmiechem na ustach jest gotów popełnić najstraszniejszą zbrodnię, jeśli tylko przyniesie mu ona korzyść. The Boys " to serial osadzony w świecie superbohaterów. Ale gdyby ich zabrakło, wciąż byłby to świetny thriller. Twórcy poruszają w nim takie tematy jak rola social mediów w kształtowaniu opinii publicznej, wpływ korporacji na decyzje konsumentów czy zakulisowe rozgrywki polityków. Sprawnie odmalowują też społeczne podziały. Wszystko to niepokojąco przypomina świat, w którym żyjemy. Jak przystało na dobre sci-fi, serial daje do myślenia!Wizytówką " The Boys " są świetni aktorzy – przede wszystkim Karl Urban Antony Starr , czyli para zaciekłych wrogów: Billy Butcher i Homelnader. Pierwszy, jako napędzany niszczycielską żądzą zemsty underdog potrafi zarówno budzić przerażenie, jak i wzruszać. Drugi doskonale oddaje psychopatyczny charakter swojej postaci, ale w jego kreacji nie brakuje ironii. Drugi plan również prezentuje się wyśmienicie. Naszym zdaniem na uwagę zasługują przede wszystkim Tomer Capone , czyli Frenchie, i grająca trudną, pozbawioną słów rolę Kimiko Karen Fukuhara , czy Jessie T. Usher , czyli coraz bardziej targany wyrzutami sumienia A-Train.Jeśli oglądaliście " Gen V ", z pewnością wiecie, że serial ten jest powiązany z " The Boys ". Jeśli nie, zachęcamy do nadrobienia zaległości. Poznacie nie tylko nowych kandydatów do Siódemki, ale też potencjalnych sojuszników Butchera i spółki (Homelander nie tylko im nadepnął na odcisk). Co więcej, pewne wydarzenie może w znaczący sposób wpłynąć na rozkład sił między Chłopakami a supkami.