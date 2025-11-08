Ranking wszystkich "Predatorów" od najgorszego do najlepszego

Najlepsze i najgorsze "Predatory"

3 Predator: Prey Prey 2022 1h 39m Akcja Sci-Fi Dan Trachtenberg USA Akcja Sci-Fi Amber Midthunder Dakota Beavers "Predator: Prey" zawraca franczyzę o sto osiemdziesiąt stopni, ku korzeniom, oferując jej świeży start - pisał po premierze nasz recenzent - Po prędkiej ekspozycji od razu przechodzi do rzeczy, podsuwając nam uderzający do głowy destylat: bezkompromisowe kino gatunkowe nieobarczone potoczystymi dialogami czy supłaniem fabularnych intryg. Rozgrywający się w XVIII wieku w świecie rdzennych Amerykanów film - pisał po premierze nasz recenzent -Rozgrywający się w XVIII wieku w świecie rdzennych Amerykanów film Dana Trachtenberga to klasyczny surwiwalowy dreszczowiec, w którym do walki z tytułowym mordercą kosmosu staje młodziutka wojowniczka z plemienia Komanczów. Ich ekranowy pojedynek - mimo że trudno go uznać za specjalnie przełomowy w kontekście całej serii - oferuje fanom solidną porcję atrakcji.

A teraz Wasza kolej: dajcie znać, który "Predator" według Was zasługuje na trofeum z czaszki, a który powinien zniknąć w dżungli zapomnienia.