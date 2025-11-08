Ranking wszystkich "Predatorów" od najgorszego do najlepszego

Premiera filmu "Strefa zagrożenia" (naszą recenzję przeczytacie TUTAJ), w którym klasyczny łowca z kosmosu wraca w nowej odsłonie, natchnęła nas, by przypomnieć sobie wszystkie jego wcześniejsze starcia – od tych epickich po te, o których lepiej milczeć. Seria o Predatorze to już ponad 35 lat krwawej tradycji, kultowych one-linerów i rywalizacji między ludźmi a najgroźniejszym myśliwym we wszechświecie. Choć filmy różniły się poziomem, każdy miał w sobie coś, co kazało nam wracać po więcej. Nasz ranking – od najgorszego do najlepszego – znajdziecie poniżej.
A teraz Wasza kolej: dajcie znać, który "Predator" według Was zasługuje na trofeum z czaszki, a który powinien zniknąć w dżungli zapomnienia.
Najlepsze i najgorsze "Predatory"