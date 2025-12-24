TOP 10 filmowych propozycji na święta na Rakuten TV

Święta to idealny moment, by zwolnić tempo, spędzić czas z bliskimi i zanurzyć się w dobrych historiach. Niezależnie od tego, czy wolisz familijne seanse przy choince, wzruszające opowieści, czy emocjonujące kino akcji po kolacji wigilijnej, Rakuten TV ma coś dla każdego. Przygotowaliśmy TOP 10 najlepszych propozycji na święta, które umilą zimowe wieczory i wprowadzą Cię w wyjątkowy, filmowy nastrój. Sprawdź nasze zestawienie i wybierz tytuł idealny na ten magiczny czas. 1. Przesilenie zimowe
Zdobywca Złotego Globu® Paul Giamatti staje w centrum opowieści o znienawidzonym nauczycielu, zbuntowanym uczniu i szkolnej kucharce - którzy jako jedyni zostają w szkolnym campusie w czasie bożonarodzeniowej przerwy. 2. Anioł stróż
Błyskotliwa komedia o początkującym aniele, którego dobre chęci stają się utrapieniem dla dwóch spokojnych obywateli. Arj od lat ma poczucie, że prawdziwe życie jest gdzie indziej. 3. Szklana pułapka
Detektyw z Nowego Jorku John McClane staje się jedyną nadzieją dla grupy zakładników, którzy w wigilijny dzień zostali schwytani i uwięzieni przez terrorystów w jednym z wieżowców Los Angeles. Wśród nich znajduję się jego żona, z którą jest w separacji. 4. Grinch
Mieszkańcy Ktosiowa oczekują Białego Bożego Narodzenia, a zielony stwór Grinch zrobi wszystko, by je zepsuć. 5. Springsteen: Ocal mnie od nicości
Jeremy Allen White jako Bruce Springsteen w osobistym filmie o powstawaniu akustycznego albumu "Nebraska”. Stojący u progu światowej sławy młody muzyk zmaga się z presją sukcesu i duchami przeszłości. "Nebraska” była przełomowym albumem w życiu Bossa i jest uważana za jedno z jego najtrwalszych dzieł. 6. Kevin sam w Nowym Jorku
Kevin McCallister po raz kolejny jest sam w domu w Nowym Jorku. Niestety, nie pozostanie on sam na długo – dwójka sławnych włamywaczy – Harry i Marv – wychodzi na wolność. 7. Śmierć w środku zimy
Emma Thompson w mrożącym krew w żyłach thrillerze o samotności, rozpaczy i odwadze, która rodzi się w najtrudniejszych sytuacjach. Uwięziona na odludziu przez szalejącą śnieżycę trafia do odciętej od świata chaty. 8. To wspaniałe życie
George Bailey wolałby nigdy się nie urodzić, więc na Ziemię zesłany zostaje anioł stróż, który spełni jego życzenie. George zaczyna rozumieć, jak wielki wkład miał w życie innych i jak ułożyłyby się ich losy, gdyby nigdy nie istniał. 9. Holiday
Dwie kobiety, które zaraz przed świętami, przeżyły szereg niepowodzeń z mężczyznami. Zdesperowane by zmienić otoczenie, zamieniają domy i podróżują w różnych kierunkach. 10. Uwierz w Mikołaja
To będą Święta inne niż wszystkie. Wielkie marzenia wymieszają się z wielkimi niespodziankami, miłość i radość zostaną znalezione w nieoczywistych miejscach, a Mikołajem będzie mógł zostać każdy, kto gotowy jest otworzyć swoje serce.
Cały filmowy katalog dostępny na Rakuten TV sprawdzisz TUTAJ
