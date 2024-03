TOP 5: Najlepsze filmy na wiosnę. One poprawią Wam humor, może oprócz jednego

TOP 5: Najlepsze filmy o wiośnie







5. "Tajemniczy ogród", reż. Agnieszka Holland – O czym jest?

4. "Emma.", reż. Autumn de Wilde – O czym jest?

3. "La La land", reż. Damien Chazelle – O czym jest?

2. "Melancholia", reż. Lars von Trier – O czym jest?

1. "Jaśniejsza od gwiazd", reż. Jane Campion

Wzruszająca opowieść o przyjaźni trojga dzieci.Pewnego dnia Mary znajduje opuszczony i zaniedbany ogród. Wraz z pomocą miejscowego chłopca, Dickona udaje jej się przywrócić go do życia. Postanawia, że odtąd będzie to miejsce wspólnych zabaw. Zaprasza tam też swego kalekiego kuzyna Colina. Udaje im się stworzyć baśniową oazę pełną pięknych kwiatów, zielonych drzew i krzewów. Jednocześnie umacnia się ich przyjaźń.Piękna, mądra i bogata Emma Woodhouse jest królową swego sennego miasteczka, nie ma konkurencji, ponieważ nie dorównuje jej nikt. W tej błyskotliwej satyrze na podziały klasowe, Emma musi zmierzyć się z bólem dorastania oraz miłosnymi pomyłkami, zanim odnajdzie miłość, której zawsze pragnęła.Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń?Bywa tak, że wczesną wiosną, zanim słońce na dobre rozgrzeje ziemię, świat może przysłonić melancholia. To czas przesileń kiedy radość miesza się ze smutkiem i wywołuje nieoczekiwane wyładowania. U Larsa von Triera to zachwycająca i bardzo poetycka wizja końca świata. Wolimy jednak wierzyć, że każdy koniec to nowy początek.Fanny Brawne ma 18 lat, jest olśniewająco piękną i ciekawą świata dziewczyną. Powściągliwa matka dołożyła wszelkich starań by córka wyrosła na rozważną i dobrze wychowaną pannę. Każdy dzień Fanny wypełniony jest niekonwencjonalnymi zajęciami, jak szydełkowanie, bale i długie spacery zawsze w towarzystwie przyzwoitki. Niewinne spotkanie z czarującym młodzieńcem nieoczekiwanie przerodzi się w pierwszą prawdziwą miłość. To nieznane uczucie do niepoprawnego romantyka sprawi, że dziewczyna zrzuci gorset konwenansów i złamie panujące zasady.