Lars von Trier zamienił "Melancholię" w diament

W M HKA, muzeum sztuki współczesnej w Antwerpii, Lars von Trier zaprezentował instalację "Melancholia: The Diamond" inspirowaną jego słynnym filmemz 2011 roku.Tytułowy klejnot do 12-karatowy podwójny diament stworzony z dwóch kamieni. Jedna połówka jest oszlifowana, a druga (z wygrawerowanymi inicjałami LvT) - nie. Odwiedzający mogą oglądać instalację, korzystając z hełmów do wirtualnej rzeczywistości.Wystawa potrwa do piątego maja. Von Trier stworzył ją do spółki ze swoją producentką Marianne Slot i rosyjskim biznesmenem Leonidem Ogarevem, który sfinansował przedsięwzięcie. Duński reżyser planuje stworzenie podobnych instalacji dla swoich pozostałych 12 filmów.Głównymi bohaterkamisą dwie siostry grane przez Kirsten Dunst Charlotte Gainsbourg . Młodsza wychodzi właśnie za mąż, gdy okazuje się, że do Ziemi niebezpiecznie zbliża się inna planeta, grożąc końcem świata.