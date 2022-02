Najlepsze filmy o końcu świata. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Filmy apokaliptyczne to nie tylko napakowane efektami specjalnymi blockbustery, jak wspominane " Pojutrze " (reż. Roland Emmerich ), " 2012 " (2009, reż. Roland Emmerich ) czy " Dzień niepodległości " (reż. Roland Emmerich ). Jednym z najwdzięczniejszych przykładów nietypowego podejścia do końca świata jest " Koń turyński " w reżyserii Beli Tarra . Apokalipsa w ujęciu węgierskiego mistrza nie ma w sobie nic z widowiska – chyba że takie uznamy wysmakowane czarno-białe zdjęcia autorstwa Freda Kelemena (każdy kadr nadawałby się do powieszenia w galerii). Zagłada to nie wstrząsające ziemią trąby jerychońskie, lecz odwrotność procesu stworzenia, powolne zanikanie kolejnych obiektów i zjawisk: wody, światła czy chęci do życia.