Moja tajemnica. Moja zemsta. Moja śmierć.

Istnieją dziesiątki sposobów, by odebrać sobie życie. Młoda studentka wybiera jeden z najbardziej skutecznych. Skok z balkonu.Nie zostawia listu, nie żegna się z przyjaciółmi, nie robi ostatniego wpisu w pamiętniku.





Detektyw Frankie Loomis, która bada sprawę jej śmierci, odkrywa, że dziewczyna nie miała powodu by się zabić, miała natomiast wiele powodów, aby żyć.



Czy samobójstwo studentki mogło być upozorowane, a ktoś popełnił zbrodnię idealną? Czy to było samobójstwo, czy zbrodnia idealna?



TESS GERRITSEN W WIELKIM STYLU POWRACA DO GATUNKU THRILLERA!

