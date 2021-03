Thomas Middleditch oskarżony o złe prowadzenie się

"Los Angeles Times" opublikował artykuł o hollywoodzkim klubie nocnym "Cloak & Dagger", który według byłych bywalczyń i pracownic sprzyjał seksualnym nadużyciom. Jedną z osób napiętnowanych w tekście jest aktor Thomas Middleditch , znany m.in. z serialu " Dolina krzemowa ".Kobieta nazwiskiem Hannah Harding twierdzi, że Middleditch kierował pod jej adresem niedwuznaczne komentarze i obmacywał ją bez jej zgody, na oczach znajomych i pracowników klubu, w tym menedżerki Kate Morgan. Morgan twierdzi, że poprosiła swoich szefów o wyrzucenie Middleditcha i zabronienie mu dalszego wstępu do lokalu, ale nie została potraktowana poważnie.Według Harding aktor wysłał jej potem wiadomość na Instagramie, pisząc "nie wiedziałem, że moje zachowanie było dla ciebie dziwne. Wstydzę się, że wprawiłem cię w zakłopotanie". Po tym fakcie Adam Bravin, właściciel klubu, skontaktował się z Harding implikując, że jej wersja historii jest nieprawdziwa., podsumowuje Harding.Według "Los Angeles Timesa" to nie pierwszy raz, gdy właściciele klubu słyszeli skargi na zachowanie Middleditcha . Artykuł opiera się na świadectwach dziesięciu kobiet, w tym czterech, które pracowały w lokalu. Ich zdaniem właściciele wykorzystali atmosferę przekraczania granic do ignorowania zarzutów o molestowanie i nadużycia, zwłaszcza jeśli kierowano je pod adresem znanych członków klubu. Bohaterki tekstu wyliczają szereg podobnych sytuacji, ale nie podają więcej nazwisk. Mimo to z klubu wydalono swego czasu scenarzystę Maxa Landisa , oskarżonego w 2019 o molestowanie (które nie miało jednak miejsca w lokalu)."Cloak & Dagger" został zamknięty w tym roku. Klub był ekskluzywnym miejscem, gdzie co tydzień eksperymentalni artyści przeprowadzali seksualnie nacechowane ceremonie. Założyciele lokalu zaprzeczają oskarżeniom, twierdząc, że zajmowali się indywidualnie każdą zgłoszoną im przez gości bądź pracowniczki sprawą. Thomas Middleditch nie skomentował sprawy.