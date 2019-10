Timothy Spall i Phyllis Logan złapią "Ostatni autobus"

Brytyjscy aktorzy wystąpili już razem w dramacie Mike'a Leigh " z 1996 roku. Teraz spotkają się ponownie na planie "".Głównym bohaterem jest wdowiec Tom. Kiedy jego żona Mary umiera, korzysta on z bezpłatnych autobusów, aby podróżować po Wielkiej Brytanii. Jego wyprawa sprawia, że powoli zaczynają interesować się nim media. Tom jest tego nieświadomy i ku swojemu wielkiem zaskoczeniu, gdy wreszcie dociera do Land's End, czyli kresu podróży, mieszkańcy witają go niczym celebrytę.Film wyreżyserował Gillies MacKinnon . Za produkcją stoją Sol Papadopoulos i Roy Boulter, a za scenariusz odpowiada Joe Ainsworth