Tina Turner nie żyje. Legenda sceny muzycznej miała 83 lata

Tina Turner – królowa rock and rolla

Tina Turner i Mel Gibson w filmie "Mad Max. Pod Kopułą Gromu"

Zwiastun filmu "Goldeneye" z piosenką śpiewaną przez Tinę Turner







– piosenkarka, choreografka, producentka, słowem: legenda sceny muzycznej, królowa rock and rolla, a także gwiazda kilku filmów fabularnych –. Informację tę podał jej rzecznik, informując, że Turner zmarła spokojnie, po długiej chorobie w swoim domu w Szwajcarii.Obecna na scenie muzycznej przez kilkadziesiąt lat, począwszy od lat 60. XX wieku, Tina Turner nazywana była królową rock and rolla i bez wątpienia należała do grona muzyków, którzy nadali w latach 80. kształt całego nurtu rocka.Do jej niezapomnianych hitów muzycznych należą:czy piosenkanapisana przez Bono the Edge będąca motywem przewodnim filmu o przygodach Jamesa Bonda pod tym samym tytułem – Pierce'em Brosnanem w roli głównej.Kinomani mogą pamiętać występy Tiny Turner w takich filmach, jak Kena Russella , gdzie wcieliła się w postać Królowej Acid, czyz 1985 roku, w którym stworzyła bardzo charyzmatyczną postać Cioteczki Entity.Turner zdobyła łącznie kilkadziesiąt prestiżowych nagród muzycznych, w tym aż osiem nagród Grammy. W 2009 roku ogłosiła przejście na emeryturę.Jej znakiem rozpoznawalnym na przestrzeni niemal całej kariery były kostiumy eksponujące nogi, które stały się jej scenicznym atrybutem.Trudno nie zgodzić się ze słowami rzecznika wokalistki, który informując o jej śmierci, dodał, że: "Wraz z nią świat traci legendę muzyki i wzór do naśladowania".