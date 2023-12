Oszukali tysiące graczy. Teraz zamykają studio

W oświadczeniu opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter), przedstawiciele Fntastic wyjaśnili, że gra " The Day Before " okazała się finansową porażką, a studio nie posiada już środków na dalszą działalność. Studio wyraziło ubolewanie z powodu braku możliwości wydania nowych aktualizacji, które miały ujawnić pełny potencjał gry. Przed zamknięciem studia gra spotkała się z serią opóźnień i kontrowersji, w tym oskarżeniami o wprowadzanie graczy w błąd co do rzeczywistej treści gry oraz problemy związane z zatrudnianiem nieopłaconych "wolontariuszy". Fntastic planowało wydanie " The Day Before " w fazie Early Access przez około sześć do ośmiu miesięcy, z zamiarem dodania dodatkowej zawartości i podwyższenia ceny w przyszłości.Fntastic przyznało, że przeceniło swoje możliwości i nie było w stanie spełnić najważniejszych obietnic. Studio wcześniej wydało kilka gier, które spotkały się z pozytywnym przyjęciem, ale wysokie oczekiwania i skala projektu " The Day Before " okazały się zbyt duże do pokonania.Kto z Was spodziewał się takiego obrotu spraw? A może wierzyliście w Fntastic i "The Day Before"?