To nie koniec "Warrior Nun"? Producent ma dobrą wiadomość dla fanów

"Warrior Nun" wraca. Znamy szczegóły projektu

Zobacz zwiastun "Warrior Nun"

Wiadomość o powrocie " Warrior Nun " przekazał Dean English , który na planie serialu pełnił obowiązki producenta wykonawczego. Zwrócił się do fanów produkcji w krótkim wideo udostępnionym na youtbe'owym kanale Warrior Nun Saved. Nagranie możecie zobaczyć poniżej:– powiedział.Wygląda na to, że komiks Bena Dunna , który posłużył za podstawę scenariusza serialu, stanie się źródłem inspiracji dla całego uniwersum.– obiecał English.Serial " Warrior Nun " zadebiutował na Netfliksie w lipcu 2020 roku. Trzeci i czwarty odcinek pierwszego sezonu wyreżyserowała Agnieszka Smoczyńska . W rolach głównej Alba Baptista . Zobaczcie zwiastun:Zainspirowany komiksami mangi serial " Warrior Nun " to historia 19-latki, która budzi się w kostnicy z szansą na nowe życie w kieszeni i fantastycznym artefaktem w plecach. Odkrywa, że należy do starożytnego zakonu, który poluje na ziemi na demony, a o jej ciało i duszę walczą potężne moce z piekła i nieba.