Produkcja drugiego sezonu "Fallouta" przesunięta. Powodem warunki atmosferyczne

Powodem opóźnienia powrotu na plan jest potężna wichura dotykająca południa stanu Kalifornia i wywołanych przez nią ogromnych pożarów dotykających region. Choć dokładnie dziś ekipa miała wrócić na plan drugiego sezonu serialu po przerwie świątecznej, zdaje się, że będzie musiała z tym poczekać do momentu uspokojenia sytuacji. Co ciekawe, pierwszy sezon wcale nie był kręcony w tym regionie USA - Amazon MGM Studios zdecydowało się na przeniesienie z Nowego Jorku do miasta Santa Clarita z powodu ogromnej ulgi podatkowej, opiewającej na 25 milionów dolarów.Każdy medal ma dwie strony - choć kręcenie w Santa Clarita wiązało się z kuszącymi aspektami ekonomicznymi, region ten uchodzi za najbardziej wietrzną część okolic Los Angeles. Z tego też względu ogień rozpościera się tam niezwykle szybko. Wczorajszego ranka na południe od miasta na ponad hektarowym terenie zieli wybuchł pożar, dynamicznie przemieszczając się za sprawą szalejącej wichury. Z powodu sytuacji podwyższonego ryzyka, zdjęcia postanowiono przełożyć na czas, gdy walka z żywiołem w regionie zostaje zakończona.to jedna z droższych produkcji Amazonu. Budżet wynosi zawrotną kwotę 153 mln dolarów. Serial okazał się drugą najchętniej oglądanym tytułem w historii platformy. Przez pierwsze 16 dni od premiery przynajmniej część sezonu obejrzało ponad 65 milionów osób. Lepszym wynikiem może pochwalić się jedynie " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy ". Na koncie serialu jest również 17 nominacji do nagród Emmy.Akcja " Fallouta " rozgrywa się w zniszczonym przez nuklearną wojnę Los Angeles. Po zagładzie ludzie muszą żyć w podziemnych bunkrach, żeby chronić się przed promieniowaniem, mutantami i bandytami. Produkcja osadzona jest w świecie znanym z cyklu gier pod tym samym tytułem.Showrunnerami serialu są Geneva Robertson-Dworet Graham Wagner . Pierwsze pięć odcinków wyreżyserował Jonathan Nolan , który wraz z żoną Lisą Joy jest również producentem serialu.