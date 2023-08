Trwa nabór na kursy i konsultacje w Szkole Wajdy

Szkoła Wajdy to unikalne programy dla młodych twórców łączące edukację z produkcją filmową przygotowujące do realizacji profesjonalnego debiutu. Doświadczeni ludzie kina /reżyserzy, scenarzyści, producenci/ pracują ze studentami nad najlepszą wizją artystyczną ich własnych projektów – od etapu scenariuszowego, przez zdjęcia aż po prezentację projektu na rynku.Tutaj rozwiniesz swoją wiedzę o dramaturgii, montażu, analizie filmu, pracy z aktorem i ekipą filmową. Staniesz na planie zdjęciowym i zrealizujesz sceny ze swojego scenariusza z udziałem zawodowych aktorów i profesjonalnej ekipy. Z pomocą doświadczonych twórców wypracujesz własny scenariusz, rozwiniesz projekt dokumentalny, dowiesz się jak przebiega proces developmentu filmu, a także możesz zrealizować swój film w Wajda Studio. Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia i chciałbyś dopiero rozpocząć swoją przygodę z filmem, możesz skorzystać z kursu realizowanego w formule online.Najciekawsze projekty rozwijane w Szkole prezentowane są podczas corocznego pitchingu WAJDA SCHOOL NEW TALENTS na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. Dla kogo jest Szkoła Wajdy? Dla studentów i absolwentów szkół wyższych – filmowych i artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; dla osób zajmujących się dotychczas kinem amatorskim i off-owym, a także dla dziennikarzy, scenarzystów, ludzi pióra, aktorów czy początkujących producentów. Wszystkich wrażliwych obserwatorów życia, którzy swoją wizję chcą przełożyć na język filmu.Nabór trwa do 30 września. Szczegóły rekrutacji: https://wajdaschool.pl/pl/kursy/ Terminy konsultacji naborowych:16 sierpnia (środa) 11:00 – 13:00 Norah McGettigan (online)23 sierpnia (środa) 11:00 – 13:00 Joanna Krauze 30 sierpnia (środa) 11:00 – 13:00 Filip Marczewski 6 września (środa) 11:00 – 13:00 Maciej Sobieszczański 06 września (środa) 14:00 – 16:00 Sławomir Fabicki 13 września (środa) 14:00 – 16:00 Katarzyna Klimkiewicz 20 września (środa) 14:00 – 16:00 Denijal Hasanović 27 września (środa) 14:00 – 16:00 Leszek Dawid 14 września (czwartek) 11.00 – 14.00 Marcel Łoziński 06 września (środa) 12.00 – 14.00 Katarzyna Madaj-Kozłowska 13 września (środa) 12.00 – 14.00 Katarzyna Madaj-Kozłowska 27 września (środa) 12.00 – 14.00 Katarzyna Madaj-Kozłowska Istnieje możliwość umówienia się także na rozmowę online w dodatkowym terminie pod adresem04 września (poniedziałek) 12.00 – 14.00 Maciej Marczewski (online)11 września (poniedziałek) 12.00 – 14.00 Maciej Marczewski (online)Konsultacje odbywają się w siedzibie Szkoły przy ul. Chełmskiej 21, bud. 24. Spotkania trwają maksymalnie 20 min. na osobę i odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu. Zapisy na konsultacje wszystkich kursów przyjmowane są mailowo na adres: nabor@wajdaschool.pl. W temacie wiadomości należy wpisać nazwę kursu np. „konsultacje Studio Prób”.